‘Hoe we de tweede helft begonnen, dat heeft niks met de scheids te maken’

video ‘Nooit met de hand in de kas, Cruijff kreeg miljoen via omweg’

9:11 Op de vijfde sterfdag van Johan Cruijff verschijnt ook een heruitgave van Auke Koks veelbesproken biografie. De beruchte passage die in november 2019 gerectificeerd moest worden, is aangepast en uitgebreid herschreven. ,,Ik wilde dit per se rechtzetten.’’