Hoe ver Bayern - PSG af ligt van Dordrecht - Go Ahead? Niet te meten

Zondagmiddag laat. Die Schapenkoppen zeg, niet één schot binnen de palen. Dat lukt de Adelaars wel. Maar 0-0 blijft het.



Acht dagen na de Champions League-finale tussen Bayern en Paris SG zie ik FC Dordrecht - Go Ahead Eagles. Waarom op de dag van de tweede etappe in de Tour en de race van Max Verstappen voor een wedstrijd uit de eerste divisie gekozen? Ik zal het u nog sterker vertellen: ik zag zondagmiddag Telstar - Volendam én Jong Ajax - Roda JC én dus FC Dordrecht - Go Ahead.