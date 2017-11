Hoe vangt Keizer het gemis van Sinkgraven op?

Door Daniël Dwarswaard



De linksachter was net hersteld van een knieblessure die hem een halfjaar aan de kant hield. Sinkgraven had weer een basisplaats veroverd op de positie die oud-Ajax-trainer Peter Bosz voor hem tot ieders verrassing had bedacht. Keizer zegt: ,,Daley is met zijn creativiteit en voetballende vermogen een toevoeging aan ons elftal. Daarom is het vervelend voor hem en voor ons dat hij nu weer last heeft van zijn knie.''



Het ligt voor de hand dat de Oostenrijker Max Wöber vandaag tegen Roda JC als linksachter speelt. Zijn voorkeur ligt in het centrum van de verdediging, maar ook in het Oostenrijkse elftal speelde Wöber al linksachter. Daar blijft het qua improviseren in de verdediging niet bij. Als Nick Viergever (last van enkel) niet speelt, krijgt de jonge Deyovaisio Zeefuik vermoedelijk een basisplaats als rechtsback. Dat betekent dat aanvoerder Joël Veltman verhuist naar het centrum van de verdediging om naast Matthijs de Ligt te spelen.