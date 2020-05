Hoe TOP Oss net niet kon stunten tegen NAC: ‘Het mocht niet zo zijn’

Sinds TOP Oss in 1991 terugkeerde in het betaald voetbal, doolden de Ossenaren jarenlang anoniem rond in de eerste divisie. Tot 2006, toen er plots – voor het eerst in de clubhistorie – een periodetitel werd gepakt en in de nacompetitie bijna eredivisionist NAC pootje werd gelicht. ,,Ik had het er onlangs nog over met iemand”, zegt Marcel van der Sloot, destijds speler en nu assistent-coach bij TOP. ,,We hadden thuis 0-0 gespeeld en in Breda werd het 2-2. Normaal gesproken ben je dan verder, maar in dat seizoen telden de uitdoelpunten niet dubbel en moest er een derde duel komen. Tja..”