Hoe Tomasson een punt redde voor Feyenoord: 'Zo bijzonder'

Feyenoord en Ajax staan zondag voor de 183ste keer tegenover elkaar. In aanloop blikken we terug op de meest memorabele Klassiekers. Vandaag de editie van 21 september 2008, toen Jon Dahl Tomasson zich onsterfelijk maakte in Rotterdam.

Door Jeffrey van der Maten

In speelronde drie van het nog prille eredivisieseizoen 2008-2009 stond er meteen een kraker van jewelste op het programma: Feyenoord - Ajax. Beide ploegen waren het seizoen verschrikkelijk begonnen: Ajax verloor met 2-1 bij Willem II, Feyenoord ging met 3-1 ten onder op bezoek bij Heracles. Ondanks overwinningen van de twee titelfavorieten in de daaropvolgende speelronde wisten beide ploegen nu al het belang van de onderlinge confrontatie: winnen of al vroeg achter de feiten aanlopen.

Druk

Ajax leek geen moeite te hebben met die druk en pakte in de 39ste minuut door een doelpunt van Jeffrey Sarpong de voorsprong. Net na rust trok de Deense Feyenoord-spits Jon Dahl Tomasson de stand gelijk en Feyenoord probeerde door te drukken. Het was echter Ajax dat voor de tweede keer op voorsprong kwam, nu door een goal van Klaas-Jan Huntelaar. Lang leek Ajax af te stevenen op de overwinning, tot Feyenoord in de slotfase een strafschop kreeg. Tomasson ging achter de bal staan en schoot onberispelijk zijn tweede van de middag binnen. Het duel eindigde in een remise.

„Die ontlading is fantastisch”, blikt Jon Dahl Tomasson terug op zijn gelijkmaker. „Het is zo bijzonder om dat mee te mogen maken. Je ziet het stadion gewoon ontploffen, geweldig.” De Deen speelt, verdeeld over twee periodes, in totaal zeven seizoenen voor Feyenoord, waarin hij evenveel goals maakt tegen de aartsrivaal. „Grote wedstrijden waren meestal mijn beste wedstrijden. Ik wilde ze graag spelen en was altijd extra gemotiveerd door de aandacht die op zulke wedstrijden lag. Ik heb in mijn carrière veel mooie wedstrijden gespeeld en enkele finales meegemaakt, maar de Klassieker mag niet ontbreken in dat rijtje”, vervolgt de oud-spits. „Voor zulke wedstrijden kon ik altijd iets extra’s opbrengen.”

Publiekslieveling

Quote Mijn band met Het Legioen is altijd goed geweest. Jon Dahl Tomasson Tomasson groeide op in Denemarken en wist niet zo goed wat hij moest denken toen hij zijn eerste Klassieker speelde. „Uiteraard hoor je vooraf dat het een heel bijzondere wedstrijd is, maar je moet het echt meemaken voordat je beseft wat er op het spel staat. Het is niet te omschrijven.”



Tomasson groeide mede door zijn goals tegen Ajax uit tot een publiekslieveling, maar hij is er van overtuigd dat hij niet alleen geliefd is door zijn goals in de Klassieker. „Mijn band met Het Legioen is altijd goed geweest. We hebben samen geweldige dingen meegemaakt, zoals het kampioenschap in 1999 en de winst van de UEFA cup in 2002. Nog steeds word ik met een warm hart ontvangen bij de club. Dat is geweldig.”

Aanhaken of afhaken

Zondag wacht voor beide ploegen een duel met hetzelfde belang als in 2008: aanhaken of afhaken. „Natuurlijk hoop ik dat Feyenoord wint. De club zit voor altijd in mijn hart. Het wordt een spannende wedstrijd, want beide ploegen zijn nog een beetje zoekende. De vorm van de afgelopen weken zegt echter niks in de Klassieker. Het is een wedstrijd op zich, waar het gaat om de vorm van de dag. Ik durf me ook niet te wagen aan een voorspelling, omdat het in zo’n duel alle kanten op kan”, aldus Tomasson, die momenteel de functie van assistent-bondscoach bij de Deense nationale ploeg bekleed.



Er komen mogelijk drie Denen in actie: Nicolai Jørgensen voor Feyenoord, Lasse Schöne en Kasper Dolberg voor Ajax. „Uiteraard kijk ik zo’n duel met extra belangstelling. Het zijn alle drie fantastische spelers die echt hun stempel op de wedstrijd kunnen drukken. Voor mij als Deen een extra mooie Klassieker.''