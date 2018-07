Hoe staat het ervoor in de eredivisie?

ADO Den Haag

Hoe staat de club er op dit moment voor?

De grote vraag in Den Haag is of ADO Bjørn Johnsen kan behouden. De spits staat in de belangstelling van AZ, dat nog niet het gewenst transferbedrag heeft geboden. Als Johnsen vertrekt moet er een nieuwe spits komen, want in de Chinees Zhang ziet de club nog geen basisspeler. Verder zoekt ADO nog altijd een vervanger voor de vertrokken rechtsback Tyronne Ebuehi.



Welke spelers zijn definitief vertrokken en waarheen?

Tyronne Ebuehi (Benfica), Ricardo Kishna (Lazio Roma, was gehuurd), Thomas Meissner (Willem II), Edouard Duplan (onbekend), Delano Ladan (TOP Oss), Hennos Asmelash (TOP Oss).



Welke spelers zijn vastgelegd?

Yuning Zhang (West Bromwich Albion, gehuurd), Mike Havekotte (Excelsior).

Uitslagen oefenduels

Laakkwartier - ADO 1-10

Scheveningen - ADO 1-3

GOES - ADO 2-1

ADO - FC Dordrecht 0-2

Restant oefenprogramma

21 juli: ADO – TOP Oss

28 juli: ADO – Panathinaikos

3 augustus: ADO – Aris Thessaloniki

Volledig scherm © pro shots

Ajax

Hoe staat de club er op dit moment voor?

Ajax handelde anders dan andere jaren, snel op de transfermarkt. Zo wist het al Dusan Tadic, Zakaria Labyad en Daley Blind te strikken. Verwacht wordt dat Hakim Ziyech nog een transfer gaat maken.



Welke spelers zijn definitief vertrokken en waarheen?

Mateo Cassierra (FC Groningen, verhuurd), Mitchell Dijks (Bologna), Justin Kluivert (AS Roma), Nick Viergever (PSV), Deyovaisio Zeefuik (FC Groningen).



Welke nieuwe spelers zijn vastgelegd?

Daley Blind (Manchester United), Hassane Bandé (KV Mechelen), Zakaria Labyad (FC Utrecht), Per Schuurs (Fortuna Sittard), Dusan Tadic (Southampton).



Uitslagen oefenduels

VVSB - Ajax 0-7

Preussen Münster - Ajax 3-1

SV Lippstadt - Ajax 0-9

FC Nordsjaelland - Ajax 3-1

Ajax - Steaua Boekarest 1-1

Ajax - Anderlecht 1-3

Wolverhampton Wanderers - Ajax 1-1

Walsall - Ajax 2-0

Volledig scherm Daley Blind is terug in het rood-wit. © Getty Images

AZ

Hoe staat de club er op dit moment voor?

AZ kan nog steeds beschikken over Alireza Jahanbakhsh terwijl er wel al een transfer van de Iraniër was verwacht. Maar de transferperiode duurt nog lang en eventuele vervangers staan al in de coulissen klaar. Wout Weghorst maakte wel al een transfer. Voor zijn vervanging heeft AZ bijvoorbeeld ADO-spits Bjørn Johnsen op het oog.



Welke spelers zijn definitief vertrokken en waarheen?

Gino Coutinho (NEC), Levi García (nnb), Nick Olij (TOP Oss, verhuurd) Joris van Overeem (FC Utrecht), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).



Welke nieuwe spelers zijn al vastgelegd?

Rody de Boer (Telstar), Leon Bergsma (Ajax), Vince Gino Dekker (Ajax), Fred Friday (Sparta, was verhuurd), Jop van der Linden (Willem II, was verhuurd), Levi Opdam (Go Ahead Eagles, wwas verhuurd), Ben Rienstra (Willem II, was verhuurd), Dabney Dos Santos (Sparta, was verhuurd), Richard Sedlacek (Sparta Praag), Mauro Savastano (Ajax), Marko Vejinovic (Feyenoord), Henri Weigelt (Arminia Bielefeld).

Uitslagen oefenduels

AZ - FC Midtjylland 1-1

AZ - Lokeren 2-0

AZ - Panathinaikos 2-0

Restant oefenprogramma

22 juli: Zulte Waregem – AZ

26 juli: FC Kairat Almaty – AZ (heenwedstrijd Europa League)

2 augustus: AZ – FC Kairat Almaty

4 augustus: AZ - Excelsior

Volledig scherm Myron Boadu en Oussama Idrissi vieren een doelpunt in het oefenduel met Panathinaikos. © pro shots

FC Emmen

Hoe staat de club er op dit moment voor?

Ondanks de nieuwe eredivisiestatus van FC Emmen moet de club slim te werk gaan op de transfermarkt. Daarin speelt de trainer Dick Lukkien een voorname rol als onderdeel van het technisch platform van de club dat het transferbeleid uitzet. Niet gek dat er daarom wordt gekeken naar FC Groningen. De club waar Lukkien lang in dienst was. De grootste uitdaging is echter het binnenhalen van Heerenveen-spits Henk Veerman.



Welke spelers zijn definitief vertrokken en waarheen?

Norair Aslanyan-Mamedov (nnb), Emil Bijlsma (nnb), Mario Bilate (nnb), Thijs Dallinga (FC Groningen), Omran Haydary (FC Dordrecht), Willem Huizing (Harkemase Boys, amateurs), Josimar Lima (nnb), Youri Loen (Almere City), Joris Voest (Harkemase Boys, amateurs), Nande Wielink (ACV Assen, amateurs), Jeroen Veldmate (Go Ahead Eagles).



Welke nieuwe spelers zijn al vastgelegd?

Jafar Arias (FC Dordrecht), Jason Bourdouxhe (Helmond Sport), Daniël Camara-Bos (FC Groningen), Caner Cavlan (sc Heerenveen), Kasper Oldenburger (FC Groningen), Luciano Slagveer (SC Lokeren, gehuurd), Robbert de Vos (FC Groningen).



Uitslagen oefenduels

VV Emmen - FC Emmen 2-3

Rolder Boys - FC Emmen 0-10

Heracles Almelo - FC Emmen 1-0

FC Emmen - Jong AZ 3-2

FC Groningen - FC Emmen 4-3

Restant oefenprogramma

18 juli: FC Emmen – Jong AZ

21 juli: FC Groningen – FC Emmen

25 juli: FC Twente – FC Emmen

Volledig scherm © pro shots

Excelsior

Hoe staat de club er op dit moment voor?

De 5-0 nederlaag tegen PEC Zwolle afgelopen zaterdag, al was het ‘maar’ in een oefenwedstrijd, geeft aan dat er nog veel werk aan de winkel is voor Excelsior. Adrie Poldervaart, opvolger van de zo succesvolle Mitchell van der Gaag, moet een groot aantal nieuwelingen inpassen. Vooral aanvallend is de selectie bovendien allerminst op oorlogssterkte. Prioriteit: een spits, na het vertrek van Mike van Duinen.



Welke spelers zijn vertrokken en waarheen?

Mike van Duinen (PEC Zwolle), Mike Havekotte (ADO Den Haag), Hicham Faik (Zulte Waregem), Khalid Karami (Vitesse), Shane O’Neill (Orlando City SC), Theo Zwarthoed (onbekend), Kevin Vermeulen (RKC Waalwijk), Milan Massop (Waasland-Beveren), Ögmundur Kristinsson (onbekend), Zakaria El Azzouzi (Ajax, was gehuurd), Levi García (onbekend, was gehuurd van AZ), Jordy de Wijs (Hull City, was gehuurd van PSV), Wout Faes (KV Oostende, was gehuurd van Anderlecht, nog steeds de eigenaar).



Welke nieuwe spelers zijn al vastgelegd?

Maarten de Fockert (Heerenveen), Denis Mahmudov (FC Dordrecht), Hervé Matthys (FC Eindhoven), Sonny Stevens (Go Ahead Eagles), Thomas Oude Kotte (Vitesse), Mikael Anderson (gehuurd FC Midtjylland), Jerdy Schouten (Telstar), Robin van der Meer (FC Utrecht).



Uitslagen oefenduels

ASWH - Excelsior 3-4

PEC Zwolle - Excelsior 5-0

Restant oefenprogramma

20 juli: Go Ahead Eagles – Excelsior

28 juli: NAC Breda – Excelsior

4 augustus: AZ - Excelsior

Volledig scherm © pro shots

Feyenoord

Hoe staat de club er op dit moment voor?

Feyenoord is nog zoekende. Aanvoerder Karim El Ahmadi is weg. Wie gaat dat forse verlies opvangen? Maar wat gebeurt met spits Nicolai Jørgensen? Keert de Deen nog terug in de Kuip. En Tonny Vilhena, blijft hij in Rotterdam of verkast hij, iets waar de club wel rekening mee hield.



Welke spelers zijn vertrokken en waarheen?

Karim El Ahmadi maakt nog één financiële klapper in Saoedi-Arabië bij Al-Ittihad. Bilal Basacikoglu is naar Kayserispor in Turkije. Marko Vejinovic is naar AZ, al is hij al geruime tijd verdwenen uit de Kuip. Kevin Diks was gehuurd van Fiorentina en is terug naar de Serie A. Van Gustavo Hamer (PEC Zwolle), Simon Gustafson (FC Utrecht) en Miquel Nelom (onbekend) werd definitief afscheid genomen.



Welke nieuwe spelers zijn er vastgelegd?

Yassin Ayoub kwam transfervrij van FC Utrecht. En de Colombiaan Luis Sinisterra kwam voor 2 miljoen euro van Once Caldas uit Colombia. Van een verhuurperiode keerden Kenneth Vermeer (Club Brugge), Calvin Verdonk (NEC), Jari Schuurman (NEC) en Mo El Hankouri (Willem II) terug, maar de vraag is of die serieus kans maken op een basisplaats.



Wat is het restant van het oefenprogramma?

21 juli: Fenerbahçe - Feyenoord

29 juli: Feyenoord - Levante

4 augustus: PSV - Feyenoord (Johan Cruijff Schaal)

Volledig scherm De basisspelers van Feyenoord voor de oefenwedstrijd tegen FC Basel (5-0 zege). © pro shots

Fortuna Sittard

Hoe staat de club er op dit moment voor?

Bij Fortuna Sittard staat alles in het teken eredivisiewaardig te worden. Dit geldt voor de organisatie, de selectie en de technische staf, waarin oud-prof René Eijer komend seizoen de hoofdcoach is. Kevin Hofland, formeel assistent en tevens technische man, houdt zich intussen druk bezig met het samenstellen van een selectie die komend seizoen in elk geval één ploeg onder zich hoopt te houden en opvallend internationaal van inborst is.

Welke nieuwe spelers zijn er vastgelegd?

Alessandro Ciranni (MVV), Mark Diemers (De Graafschap), Alexei Coselev (CSM Poli Lasi, Roemenië), Rubén Ramiréz (Atl. Venezuela), Amadou Ciss (Pau FC, Frankrijk), Ahmed El Messaoudi (KV Mechelen), Aron Dobos (Dunaujvaros, Hongarije), Lisandro Semedo (Apollon Limassol, Cyprus, was al gehuurd), Andrija Novakovich (Reading, huur), George Mells (Adelaide United, Aus)

Welke spelers zijn vertrokken en waarheen?

Per Schuurs (Ajax), Sjoerd Ars (De Treffers, was verhuurd aan De Graafschap), Dries Saddiki (Willem II), Stefan Askovski (onbekend)

Uitslagen oefenduels

Fortuna Sittard - Antalyaspor 0-1

Restant oefenprogramma

22 juli: Göztepe SK – Fortuna Sittard

28 juli: Fortuna - Bayer Leverkussen

Volledig scherm De spelers van Fortuna Sittard luisteren naar assistent-trainer Kevin Hofland. © pro shots

De Graafschap

Hoe staat de club er op dit moment voor?

De Graafschap heeft de selectie nog niet rond. De meeste spelers van de gepromoveerde club hebben amper eredivisie-ervaring. Daarom is er grote behoefte aan een geroutineerde middenvelder, die het elftal op sleeptouw kan nemen. Ook wordt er gezocht naar een vleugelverdediger.



Welke spelers zijn vertrokken en waarheen?

Tim Receveur (Almere City FC), Tim Keurntjes (onbekend), Andrew Driver (onbekend), Sjoerd Ars (De Treffers), Kevin van Diermen (IJsselmeervogels), Rannick Schoop (onbekend), Filip Bednarek (onbekend), Mark Diemers (Fortuna Sittard) en Tarik Tissoudali (Beerschot Wilrijk, was gehuurd van Le Havre). Opvallend is dat De Graafschap geen enkele euro verdiende op de transfermarkt.

Welke nieuwe spelers zijn er vastgelegd?

Nieuwe spelers: Hidde Jurjus (gehuurd van PSV), Ted van de Pavert (PEC Zwolle), Javier Vet (Almere City FC), Liban Abdulahi (Telstar), Furdjel Narsingh (Cambuur), Stef Nijland (PEC Zwolle), Jordy Thomassen (Helmond Sport), Mohammed Hamdaoui (Telstar).

Uitslagen oefenduels

DZC '68 - De Graafschap 1-6

Sivolde - De Graafschap 1-8

De Graafschap - PAOK 1-2

Restant oefenprogramma:

20 juli: De Graafschap - Cambuur

24 juli: De Graafschap - FC Groningen

28 juli: De Graafschap - IJsselmeervogels

31 juli: De Graafschap - Aris Thessaloniki

Volledig scherm © pro shots

FC Groningen

Hoe staat de club er op dit moment voor?

Mateo Cassierra moet bij FC Groningen voor de doelpunten gaan zorgen, terwijl de Japanse parel Ritsu Doan definitief werd overgenomen van Gamba Osaka. Meer heuglijk nieuws voor de achterban: doelman Sergio Padt verlengde onlangs zijn contract tot medio 2021. Op korte termijn wordt ook de verdediging gestut, met de naderende komst van Spartaan Julian Chabot.

Welke spelers zijn vertrokken en waarheen?

Yoëll van Nief (Heracles), Juninho Bacuna (Huddersfield Town), Lars Veldwijk (Sparta).

Welke nieuwe spelers zijn er vastgelegd?

Deyovaisio Zeefuik (Ajax, was gehuurd), Mateo Cassierra (Ajax, gehuurd), Ritsu Doan (Gamba Osaka, was gehuurd), Ruben Jenssen (1. FC Kaiserslautern, was verhuurd), Thijs Dallinga (FC Emmen).

Uitslagen oefenduels

Nieuw Buinen - FC Groningen 1-2

FC Groningen - SV Meppen 2-1

FC Groningen KFC Uerdingen 0-1

Restant oefenprogramma

21 juli: FC Groningen – FC Emmen

24 juli: De Graafschap – FC Groningen

29 juli: FC Groningen – Werder Bremen

Volledig scherm © pro shots

SC Heerenveen

Hoe staat de club er op dit moment voor?

Met de komst van Sam Lammers heeft SC Heerenveen op de transfermarkt aan de belangrijkste doelstelling voldaan: een goede opvolger vinden voor de vertrokken Reza Ghoochannejhad. De club richt de pijlen nu op een verdedigende middenvelder, die de lange absentie van de geblesseerde Stijn Schaars moet opvangen, en een reservedoelman achter Warner Hahn.

Welke spelers zijn vertrokken en waarheen?

Denzel Dumfries (PSV), Caner Cavlan (FC Emmen, was verhuurd), Maarten de Fockert (Excelsior), Martin Ødegaard (Real Madrid, was gehuurd), Martin Hansen (FC Ingolstadt 04, was gehuurd)

Welke nieuwe spelers zijn er vastgelegd?

Sam Lammers (PSV, gehuurd), Sherel Floranus (Sparta).

Restant oefenprogramma

18 juli: sc Heerenveen – FC Twente

21 juli: sc Heerenveen – Kayserispor

28 juli: Hoffenheim – sc Heerenveen

4 augustus: sc Heerenveen – Levante

Volledig scherm © pro shots

Heracles

Hoe staat de club er op dit moment voor?

Heracles heeft de zaken aardig goed op orde. Op de eerste trainingsdag van het seizoen stonden al vijf nieuwe spelers op het veld. Allemaal zorgvuldig gescout en gevolgd. Volgens technisch manager Mark-Jan Fledderus is het een utopie om met een complete selectie aan de voorbereiding te beginnen. ,,Maar het is wel prettig dat we al zo ver zijn. Als je al aardig compleet bent, heb je de tijd om een hecht team te worden.''



Heracles heeft tot nu toe zeven nieuwe spelers aangetrokken. Gisteren (vrijdag) was er ook slecht nieuws: middenvelder Sebastian Jakubiak, die afgelopen seizoen in de tweede seizoenshelft vaak speelde, heeft een zware knieblessure opgelopen en is een half jaar uit de roulatie.

Welke spelers zijn definitief vertrokken en waarheen?

Spits Paul Gladon was gehuurd en is teruggekeerd naar het gepromoveerde Wolverhampton Wanderers in Engeland. Jaroslav Navratil en Roland Baas moesten vertrekken uit Almelo en zijn hun oud-trainer John Stegeman gevolgd naar Go Ahead Eagles. Middenvelder Peter van Ooijen mocht blijven, maar was ontevreden over het aanbod en zoekt nog naar een club. Doelman Bram Castro is teruggekeerd naar België en komt uit voor KV Mechelen, terwijl zijn landgenoot Dries Wuytens onderdak vond bij Sparta. Reservedoelman Renze Fij is nog clubloos.

Volledig scherm Vlnr de technische staf van Heracles: Assistent RenŽ Kolmschot, trainer Frank Wormuth en assistent Peter Reekers. © Lars Smook Welke nieuwe spelers zijn al vastgelegd?

Het is iets internationaler dan voorgaande seizoen bij Heracles. Doelman Janis Blaswich (Borussia Mönchengladbach) en verdediger Maximilian Rossmann (Lotte) zijn de aanwinsten uit Duitsland. Uit Spanje komt spits Adrian Dalmau (Villarreal B). Daarnaast heeft de club Silvester van der Water v(Almere City), Yoëll van Nieff (FC Groningen, transfervrij), Joey Konings (PSV, transfervrij) en Jelle van Benthem (voetbalacademie FC Twente).



Restant oefenprogramma?

De nieuwe trainer Frank Wormuth plant het liefst twee duels daags na elkaar. De spelers komen steeds een helft in actie, dat aantal minuten loopt de komende weken op. Zaterdag (14 juli) speelt de ploeg tegen FC Emmen, zondag wacht Jong Ajax. Vrijdag 20 juli is Preussen Münster de tegenstander, een dag later SF Lotte, ook een Duitse tegenstander. Dinsdag 24 juli speelt de ploeg vriendschappelijk tegen Volendam, een dag later tegen Almere City. Zaterdag 28 juli wacht het Turkse Kasimpasa, dinsdag 31 juli het Noorse Rosenborg onder 20 jaar. Op zondag 5 augustus sluit Heracles de voorbereiding af met een oefenwedstrijd tegen Helmond Sport, waar oud-assistent Rob Alflen de hoofdtrainer is.

NAC

Hoe staat de club er op dit moment voor?

De keeperskwestie is bij NAC ook dit jaar het belangrijkste agendapunt. Het onverwachte vertrek van Nigel Bertrams heeft voor een probleem gezorg. Mark Birighitti wordt immers niet gezien als een potentiële eerste keeper gezien en het talent Karol Niemczycki was voorbestemd om bij Jong NAC te gaan spelen. Daarnaast wil NAC een spits vastleggen, omdat het nu alleen Mitchell te Vrede en jeugdspeler Sydney van Hooijdonk heeft.

Welke spelers zijn definitief vertrokken en waarheen?

Nigel Bertrams (Nordsjaelland), Sven van der Maaten (Telstar), James Horsfield (Scunthorpe United), Chiro Ntoko (onbekend), Pablo Marí (Deportivo la Coruña), Jose Angeliño (PSV), Manu García (Toulouse), Rai Vloet (onbekend), Thomas Agyepong (Manchester City), Fisayo Adarabioyo (onbekend), Thierry Ambrose (Manchester City), Sadiq Umar (Glasgow Rangers).

Welke nieuwe spelers zijn al vastgelegd?

Karol Niemczycki (eigen jeugd), Pele van Anholt (zonder club), Erik Palmer-Brown (Manchester City) Greg Leigh (Bury), Jurich Carolina (Jong PSV), Marwin Reuvers (eigen jeugd), Vinnie Vermeer (TEC), Grad Damen (Helmond Sport), Luka Ilic (Manchester City), Mikhail Rosheuvel (Roda JC), Gervane Kastaneer (Kaiserslautern), Paolo Fernandes (Manchester City), Sydney van Hooijdonk (eigen jeugd), trainer Mitchell van der Gaag (Excelsior).

Restant oefenprogramma

21 juli: Sheffield Wedsnesday – NAC

28 juli: NAC – Excelsior

31 juli: NAC – Konyaspor

4 augustus: NAC – Manchester City (beloften).

Volledig scherm © pro shots

PEC Zwolle

Hoe staat de club er op dit moment voor?

Trainer John van 't Schip kan nog nauwelijks bouwen aan een vaste basiself. Daarvoor zijn er simpelweg te veel onzekerheden op het transfervlak. De namen van Ryan Thomas, Younes Namli en Kingsley Ehizibue prijken op veel verlanglijstjes en kunnen voor 31 augustus zomaar zijn vertrokken. Verkoop lijkt noodzakelijk om de selectie verder te kunnen versterken, het liefst in elke linie. De kans dat Rafael van der Vaart - die twee weken lang zijn conditie op peil houdt bij PEC Zwolle - één van hen is, is klein. De ex-international gaat het liefst terug naar Denemarken.

Volledig scherm IJsseldelta Stadion van PEC Zwolle. © Pro Shots Welke spelers zijn definitief vertrokken en waarheen?

Piotr Parzyszek (Piast Gliwice, Pol), Josef Kvida (NEC), Thanasis Karagounis (PAS Lamia, Gri), Ted van de Pavert (De Graafschap), Anass Achahbar (NEC), Nicolás Freire (Palmeiras, Bra), Philippe Sandler (Manchester City, Eng), Youness Mokhtar (geen club), Mustafa Saymak (Rizespor, Tur), Queensy Menig (Nantes, Fra), Wouter Marinus (FC Emmen), Stef Nijland (De Graafschap)



Welke nieuwe spelers zijn al vastgelegd?

Mike van Duinen (Excelsior), Zian Flemming (Ajax), Gustavo Hamer (Feyenoord), Kenneth Paal (PSV), Darryl Lachman (Willem II), Denis Genreau (Melbourne City, Aus).



Restant oefenprogramma

21 juli: PEC Zwolle - Hannover'96

28 juli: PEC Zwolle - Levante

4 augustus: PEC Zwolle - RKC Waalwijk

PSV

Hoe staat de club er op dit moment voor?



,,Dit is een tegenstander van formaat. Een Turkse topploeg waartegen je normaal gesproken een Europese topwedstrijd speelt", reageerde trainer Mark van Bommel uitgelaten na de 3-1 oefenzege op Galatasaray. PSV boekte een verdiende overwinning en kwam een stuk beter voor de dag dan vier dagen eerder tegen het Zwitserse Neuchâtel Xamax (1-1).



PSV zag deze zomer al een paar basiskrachten (Brenet en Van Ginkel) vertrekken en Santiago Arias zien we normaal gesproken niet meer terug in de eredivisie. Aan de andere kant overtuigde de landskampioen Luuk de Jong van een langer verblijf in Eindhoven en lijkt ook aanvoerder Jeroen Zoet voor de club behouden te blijven.



Welke spelers zijn vertrokken en waarheen?

Joshua Brenet (Hoffenheim), Marco van Ginkel (Chelsea, was gehuurd), Damian van Bruggen (VVV, was al verhuurd), Kenneth Paal (PEC Zwolle, verhuurd), Lars Unnerstall (VVV, verhuurd), Sam Lammers (sc Heerenveen, verhuurd), Hidde Jurjus (De Graafschap, verhuurd), Luuk Koopmans (MVV, verhuurd), Joey Konings (Heracles), Bram van Vlerken (Almere City).



Welke nieuwe spelers zijn al vastgelegd?

Nick Viergever (Ajax), Hidde Jurjus (Roda JC), Jordy de Wijs (Excelsior, was gehuurd), Lars Unnerstall (VVV), Angeliño (Manchester City), Denzel Dumfries (sc Heerenveen).



Restant oefenprogramma

24 juli: PSV - Olympiakos

28 juli: PSV - Valencia

Volledig scherm © pro shots

FC Utrecht

Hoe staat de club er op dit moment voor?

Naar eigen zeggen goed. Directeur Jordy Zuidam wilde de selectie in een vroeg stadium rond hebben en sprak bij de eerste training uit zeer tevreden te zijn over de huidige staat van de selectie. Maar toch moet ook hij zien dat het team defensief niet overloopt van de kwaliteit. Fans hopen nog op de komst van spits Jean-Christophe Bahebeck (Paris Saint-Germain) en houden hun hart vast of het met de huidige selectie inderdaad mogelijk is om, net als vorig seizoen, op een stabiele vijfde plek te eindigen.

Welke spelers zijn definitief vertrokken en waarheen?

De grootste uitgaande transfers waren al bekend toen het vorige seizoen nog liep: het vertrek van Yassin Ayoub naar Feyenoord en van Zakaria Labyad naar Ajax. Daarnaast heeft ook linksback Robin van der Meer zijn heil ergens anders gezocht (Excelsior) door het aantrekken van Leon Guwara. Door diens komst werd ook het perspectief van Dario Dumic kleiner, die nu verhuurd is aan Dynamo Dresden. Ook weg: Mateusz Klich (die gehuurd was van Leeds United) en Chris David, die bij FC Utrecht niet aan minuten kwam en nu voor zijn kans gaat bij FC Twente.

Welke nieuwe spelers zijn al vastgelegd?

Zuidam haalde al snel twee ervaren eredivisiekrachten naar de Galgenwaard, Simon Gustafson van Feyenoord en Joris van Overeem (AZ). Bovendien werd linksback Leon Guwara bij Werder Bremen weggeplukt. Bij het failliete Lierse SK uit België werd een groot talent opgepikt, Othman Boussaid (18). Daarnaast versterkte FC Utrecht zich vooral met talenten voor de beloften en de jeugdteams eronder, zoals Jonas Arweiler (Borussia Dortmund II) en Maarten Paes (NEC).

Restant oefenprogramma?

Na het trainingskamp in het Oostenrijkse Mühldorf, waar werd geoefend tegen Red Bull Salzburg en Arsenal Tula, speelt FC Utrecht nog twee oefenwedstrijden tegen serieuze tegenstanders. Op 28 juli maakt de selectie een uitstapje naar Engeland, waar het ooit glorieuze Portsmouth de tegenstander is. Daarnaast komt het Spaanse Levante op 2 augustus naar de Galgenwaard. Wellicht wordt hier nog een enkele oefenwedstrijd aan toegevoegd.

Volledig scherm © pro shots

Vitesse

Hoe staat de club er op dit moment voor?

Vitesse is nagenoeg klaar op de transfermarkt. In de zomer is snel gehandeld en zijn negen nieuwelingen aangetrokken. De club wil in elk geval graag nog één of twee spelers huren van Chelsea. De club grijpt daarbij naast Mason Mount en dat is een fikse tegenvaller. De sterspeler van vorig jaar gaat naar Derby County.



Het verloop tot dusver is logisch, want er zijn ook negen selectiespelers vertrokken. De kern van het team van vorig jaar staat en is deze zomer aangevuld met vooral jonge, onbekende spelers. De nieuwe trainer Leonid Sloetski wil zijn team al snel hebben staan, omdat de Europa League een speerpunt van het seizoen is. Vitesse moet zich door drie kwalificatierondes werken om de groepsfase te bereiken.



Daarom staat de rem op uitgaande transfers van de topspelers. Chinese clubs hebben zich voor Tim Matavz gemeld, maar Vitesse wil geen zaken doen. Vitesse staat wel open voor de verhuur van Lassana Faye. Hij komt niet voor in de plannen van Sloetski.

Welke spelers zijn definitief vertrokken en waarheen?

Guram Kashia (San Jose Earthquakes), Julian Lelieveld (verhuurd aan Go Ahead Eagles), Mason Mount, Matt Miagza, Fankaty Dabo (allen gehuurd van Chelsea), Michael Tornes (in beeld bij FC Helsingor, Denemarken), Luc Castaignos (gehuurd van Sporting Lissabon), Thomas Oude-Kotte (Excelsior), Julian Calor (Cambuur).



Welke nieuwe spelers zijn al vastgelegd?

Eduardo (gehuurd van Chelsea), Jake Clarke-Salter (gehuurd van Chelsea), Rasmus Thelander (FC Zürich), Khalid Karami (Excelsior), Danilho Doekhi (Ajax), Max Clark (Hull City), Matus Bero (Trabzonspor), Oussama Darfalou (UMC Alger), Hilary Gong (AS Trencin).



Volledig scherm Michael van der Werff (r) en Alexander Büttner. © pro shots

VVV

VVV zit, zoals dat heet, in de wachtkamer. De selectie van coach Maurice Steijn is op dit moment nog niet compleet, zoals bij deze meeste clubs het geval is. Feit is echter ook dat twee van zijn belangrijkste spelers zijn vetrokken: Clint Leemans en Vito van Crooij (PEC Zwolle). Voordeel voor de Venlonaren is dat doelman Lars Unnerstall de club nog een jaar trouw blijft. Hij vertrok weliswaar formeel naar PSV, maar hij keert direct op huurbasis terug naar De Koel.

Welke spelers zijn definitief vertrokken en waarheen?

Lennart Thy (Werder Bremen), Torino Hunte, Romeo Castelen, Jens Janse (clubs nog niet bekend), Clint Leemans (PEC Zwolle), Vito van Crooij (PEC Zwolle).



Welke nieuwe spelers zijn al vastgelegd?

Damian van Bruggen (PSV, was al gehuurd), Christian Kum (Roda JC), Tino-Sven Susic (Royal Antwerp), Jay-Roy Grot (Leeds United, gehuurd), Peniel Mlapa (Dynamo Dresden).

Restant oefenprogramma

18 juli: RKSV Wittenhorst – VVV

21 juli: De Treffers -VVV

27 juli: VVV – FC Twente

30 juli: Werder Bremen – VVV

4 augustus: VVV-FC Volendam

Volledig scherm VVV Venlo. © Pro Shots

Willem II

Hoe staat de club er op dit moment voor?

Willem II is met een nieuwe technische staf en een aantal nieuwe spelers aan het seizoen begonnen. Het middenveld is al goed bezet. Met Elmo Lieftink en de nieuwkomers Driess Saddiki en Pol Llonch beschikt de Tilburgse club over een drietal aanjagers. De Duitser Akkaynak en de van Cambuur teruggekeerde Daniel Crowley lijken te gaan uitmaken wie de nieuwe nummer tien wordt van Willem II. Spits Fran Sol is er nog.



De Griek Dimitris Kolovos is gehaald voor de linkerflank. Jordy Croux en Karim Coulibaly zijn de andere vleugelaanvallers. Willem II wil er nog een vleugelaanvaller bij halen. Mogelijk wordt dat Asumah Abubakar, die vorig jaar getroffen werd door een kuitbeenbreuk. Ondanks zijn aflopende contract is hij er nog. Datzelfde geldt voor Etien Velikonja, die terug is na een kruisbandoperatie. Hij krijgt de kans om een contract te verdienen om eventueel de tweede spits te worden.



Door de komst van Michael Woud beschikt Willem II over drie doelverdedigers. Timon Wellenreuther en Mattijs Branderhorst ontliepen elkaar vorig seizoen uiteindelijk niet zoveel. De laatste is terug van een spierblessure, waardoor hij het einde van de competitie miste. Jordens Peters probeert ondanks kraakbeenproblemen in zijn knie weer aansluiting te vinden. Voor het centrum van de defensie nam Willem II Thomas Meissner over van ADO Den Haag. James McGarry krijgt de kans zich te bewijzen als linksback.

Welke spelers zijn definitief vertrokken en waarheen?

Stefan van der Lei (nog geen club), Darryl Lachman (PEC Zwolle), Kostas Tsimikas (terug naar Olympiakos), Jop van der Linden (terug naar AZ), Giliano Wijnaldum (Sparta), Eyong Enoh (nog geen club), Thom Haye (Lecce), Pedro Chirivella (terug naar Liverpool), Ben Rienstra (terug naar AZ), Ismail Azzaoui (terug naar Wolfsburg), Mo el Hankouri (terug naar Feyenoord), Bartholomew Ogbeche (nog geen club)

Welke nieuwe spelers zijn al vastgelegd?

Michael Woud (Sunderland), Thomas Meissner (ADO), James McGarry (Wellington Phoenix), Driess Saddiki (Fortuna Sittard), Pol Llonch (Wisla Krakow), Atakan Akkaynak (Bayer Leverkusen), Dimitris Kolovos (KV Mechelen, gehuurd met optie tot koop), Thomas Kok (Dordrecht, was verhuurd), Daniel Crowley (Cambuur, was verhuurd)

Restant oefenprogramma

25 juli: Willem II - Sparta

28 juli: Willem II - KV Mechelen (besloten)

4 augustus: Willem II - Aris