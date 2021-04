Hoe Ryan Babel het bijzondere Oranje-record van Wesley Sneijder evenaarde

Ryan Babel speelde dinsdag in Gibraltar zijn 69ste interland voor Oranje. Een prachtig aantal, maar ook weer niet wereldschokkend. Toch schreef de 34-jarige aanvaller van Galatasaray wel degelijk geschiedenis in het met 0-7 gewonnen WK-kwalificatieduel.

Babel evenaarde namelijk het record van Wesley Sneijder, die net als hij maar liefst 194 interlands had kunnen spelen als hij sinds zijn debuut in Oranje geen duel meer had gemist. Geen speler kende een periode in het Nederlands elftal die – gemeten naar het aantal interlands in dat tijdsbestek – langer duurde.

De onverwoestbare aanvaller die steeds maar weer terugkeerde op het hoogste niveau, maakte als 18-jarige Ajacied zijn debuut voor het Nederlands elftal op 26 maart 2005 tegen Roemenië (0-2 winst). Ruim 16 jaar mag Babel zich dus al actief international noemen, al werd hij in die tijd ook geregeld over het hoofd gezien. Van 15 november 2011 tot 7 oktober 2017 had bijvoorbeeld geen enkele bondscoach hem nodig.

Tussen zijn eerste en laatste duel in Oranje miste Babel in totaal 125 interlands (een record). Sneijder, recordinternational met 134 interlands, miste in de ruim 15 jaar tussen zijn debuut en afscheid ‘slechts’ 60 wedstrijden van het Nederlands elftal. Arjen Robben staat derde op de lijst. Zijn virtuele Oranje-loopbaan duurde 187 interlands. Daarvan speelde hij er 96 en miste hij er dus 91.

Gemeten in tijd hebben slechts drie spelers een langere periode in Oranje gespeeld: Abe Lenstra (6958 dagen), Bertus de Harder (6207) en Mick Clavan (6089). Lenstra, wiens carrière werd onderbroken door de Tweede Wereldoorlog, was 19 jaar international. Om het record van de Fries te breken, zal Babel (5848 dagen) na 13 april 2024 nog een keer in het Nederlands elftal moeten spelen.

Onmogelijk? Lenstra was 38 jaar toen hij zijn laatste interland speelde. Babel is vier jaar jonger dus heeft nog wel even. Kan hij meteen op jacht naar een ander mijlpaal. Lenstra scoorde in zijn eerste en laatste interland. Babel, trefzeker bij zijn debuut in Oranje, kan die prestatie evenaren. Mocht hij in de komende interlands scoren, dan staat hij hoe dan ook tweede op de lijst van spelers met de langste tijd tussen hun eerste en laatste interlandgoal.

Ook een ander Oranje-record zou nog haalbaar moeten zijn. Babel viel in Gibraltar voor de 34ste keer in bij Oranje (even vaak als Aron Winter). Alleen Pierre van Hooijdonk (41 keer) kwam vaker als invaller binnen de lijnen in bij het Nederlands elftal.

