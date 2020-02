Hoe Ronald Koeman heel Nederland weer van Oranje liet houden

Ronald Koeman werd op 6 februari 2018 aangesteld als bondscoach van Nederland. Hij was daarmee de opvolger van Dick Advocaat, die er samen met zijn assistent Ruud Gullit niet in slaagde Oranje naar het WK 2018 te loodsen. Daarmee ontbrak Oranje voor de tweede keer op rij op een eindtoernooi, maar onder Koeman werd de weg omhoog weer ingezet. Met een finaleplek in de Nations League en plaatsing voor het EK 2020 is Koeman als bondscoach voorlopig een groot succes. Koeman was tot op heden twintig wedstrijden de baas bij Oranje. Daarvan werden er elf gewonnen, eindigden er vijf in een gelijkspel en werden er vier verloren.

6 februari 2018: De presentatie

Ronald Koeman werd op 6 februari 2018 gepresenteerd als bondscoach. Drie maanden eerder was hij nog ontslagen bij Everton, maar bij zijn persconferentie maakte Koeman een uitgeruste, vrolijke en positieve indruk. Hij was opgetogen met zijn droombaan, maar sprak wel direct duidelijke taal richting de spelers.

- ,,Er moet een hoop gebeuren, maar dit is een prachtige uitdaging.”

- ,,Voor Oranje spelen mag geen tussendoortje zijn. Het moet minder vrijblijvend.”

- ,,Het WK 2014 moet de standaard worden. Toen was er duidelijkheid en ik denk dat ik daar ook goed in ben: duidelijkheid scheppen.”

Volledig scherm Ronald Koeman bij zijn persconferentie op 6 februari 2018. © ANP

23 maart 2018: De eerste interland

De eerste interland van Koeman werd gespeeld op 23 maart 2018. Engeland kwam op bezoek in de Johan Cruijff Arena. Koeman koos voor een 5-2-3 opstelling met debutant Hans Hateboer en Patrick van Aanholt als aanvallende backs. Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt en de nieuwe aanvoerder Virgil van Dijk stonden centraal achterin, met Jeroen Zoet op doel. Kevin Strootman en Georginio Wijnaldum waren de middenvelders, met Memphis Depay, Bas Dost en Quincy Promes als aanvallers. Engeland won met 0-1 door een goal van Jesse Lingard in de 59ste minuut.

Volledig scherm Ronald Koeman brengt Donny van de Beek en Wout Weghorst in het veld bij zijn eerste interland als bondscoach. © Pim Ras Fotografie

26 maart 2018: De eerste zege

Ondanks de nederlaag tegen Engeland hield Koeman drie dagen later tegen Portugal vast aan zijn 5-3-2, al koos hij nu voor Kenny Tete en Tonny Vilhena als backs. Ryan Babel en Memphis Depay vormden de voorhoede. Zij scoorden in de eerste helft, net als de nieuwe aanvoerder Virgil van Dijk. Daarmee stond de 0-3 eindstand halverwege al op het scorebord in het Stade de Genève. Het was nog een oefenduel, maar wel een resultaat dat veel vertrouwen gaf aan Koeman en zijn spelers. Cristiano Ronaldo had een vervelende avond tegen met name Tonny Vilhena, Matthijs de Ligt en Nathan Aké, die geen ontzag toonden voor de Portugese superster. Koeman zal er langs de kant met plezier naar hebben gekeken.

Volledig scherm Ronald Koeman zag Oranje in zijn tweede interland met 3-0 winnen van Portugal. © Getty Images

6 september 2018: Wisseling van de wacht

Na de zege op Portugal volgden er gelijke spelen tegen Slowakije en Italië, twee keer 1-1. Bij zijn vijfde interland tegen Peru, op 6 september 2018, hield Koeman nog altijd vast aan zijn systeem met een driemansverdediging en aanvallende backs. De oefeninterland tegen Peru stond vooral in het teken van het afscheid van recordinternational Wesley Sneijder. Hij werd in de 62ste minuut gewisseld, maar dat betekende dat hij nog wel even 17 minuten met Frenkie de Jong op het veld had gestaan. De middenvelder uit Arkel maakte die avond zijn debuut in Oranje en toonde zich direct de nieuwe regisseur van het spel. Hij gaf de assist bij de 1-1 van Memphis Depay, die kort voor tijd ook nog de winnende 2-1 maakte. Het nieuwe Oranje was geboren.

Volledig scherm Nederland-Peru Afscheidswedstrijd Wesley Sneijder Wesley Sneijder en Frenkie de Jong Foto ; Pim Ras © Pim Ras Fotografie

9 september 2018: valse start in Nations League

Drie dagen na de zege op Peru begon Oranje aan de Nations League, een nieuw toernooi dat ervoor moest zorgen dat er minder waardeloze oefeninterlands op de kalender kwamen en dat kleine landen een betere kans geeft op plaatsing voor een eindtoernooi. Met Duitsland en Frankrijk, de laatste twee wereldkampioenen, zat Oranje in een loodzware poule. Oranje begon de Nations League in het Stade de France, waar Frankrijk op 31 augustus 2017 nog met 4-0 won van Oranje met een niet-fitte Wesley Sneijder als spelmaker. Een jaar later deed Oranje het een stuk beter, maar de regerend wereldkampioen won opnieuw. Olivier Giroud kwam een kwartier voor tijd knap voor Virgil van Dijk en schoot de 2-1 binnen.

Volledig scherm Frenkie de Jong in actie tegen Frankrijk. © REUTERS

13 oktober 2018: winst op Duitsland

In Frankrijk liet Koeman zijn ploeg voor het eerst in een 4-3-3 spelen. Een maand later koos hij daar opnieuw voor tegen Duitsland, dat die avond met 3-0 verloor in de Johan Cruijff Arena. Virgil van Dijk kopte na een halfuur de 1-0 binnen. Daarna leek Duitsland lange tijd nog gelijk te gaan maken, maar door late goals van Memphis Depay en uitblinker Georginio Wijnaldum boekte Oranje een klinkende zege op de grote rivaal in het interlandvoetbal. Voor het eerst sinds het WK 2014 hield Nederland weer massaal van het Nederlands elftal.

Volledig scherm Memphis Depay en Georginio Wijnaldum juichen na de 3-0 tegen Duitsland. © Pim Ras Fotografie

16 november 2018: winst op de wereldkampioen

Na die 3-0 zege op Duitsland was er de vraag of Oranje dat resultaat een mooi vervolg kon geven. Het duidelijke antwoord kwam een maand later: ja. Oranje won in De Kuip met 2-0 van Frankrijk, dat vier maanden eerder nog wereldkampioen was geworden. Georginio Wijnaldum maakte kort voor rust de zeer verdiende openingstreffer, waarna Memphis Depay de zinderende Kuip nog een prachtig moment bezorgde: met een koele en zelfverzekerde Panenka zorgde de nieuwe aanvalsleider van Oranje voor de 2-0 eindstand.

Volledig scherm Blije gezichten voorafgaand aan Nederland - Frankrijk (2-0) in De Kuip. © Pim Ras Fotogerafie

9 juni 2019: vice-kampioen in de Nations League

Oranje eindigde in de poule van de Nations League boven Frankrijk en Duitsland. Dat betekende dat de ploeg van Ronald Koeman in juni 2019 mocht deelnemen aan de Nations League Finals. In de halve finale werd in Guimarães na verlenging met 3-1 gewonnen van Engeland. Drie dagen later volgde in het Estádio do Dragão in Porto de finale tegen Portugal. Het gastland won met 1-0 dankzij een goal van uitblinker Gonçalo Guedes in de 60ste minuut. Erg groot was de teleurstelling bij Oranje niet. Zo zaten Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum nog op een roze wolk na het winnen van de Champions League op 1 juni in Madrid. Het was vooral tijd om de batterij weer op te laden, want in de zomer van 2020 moest het écht gaan gebeuren.

Volledig scherm Frenkie de Jong in duel met Gonçalo Guedes in de finale van de Nations League op 9 juni 2019. © AFP

16 november 2019: plaatsing voor het EK 2020

De goede prestaties in de Nations League betekende dat iedereen verwachte, of eiste eigenlijk, dat Oranje zich ook zou plaatsen voor het EK 2020. Daar slaagde het team van Koeman vrij glansrijk in met zes zeges, een gelijkspel en een nederlaag. Die nederlaag was in Amsterdam tegen Duitsland (2-3), maar in Hamburg won Oranje dan weer met 2-4, mede dankzij een prachtgoal van debutant Donyell Malen en de eerste in Oranje van Frenkie de Jong. Op 16 november 2019 was plaatsing voor het EK 2020 een feit, nadat de uitwedstrijd bij Noord-Ierland in 0-0 was geëindigd. Drie dagen later werd Estland nog met 5-0 verslagen in Amsterdam.

Volledig scherm Oranje plaatste zich op 16 november voor het EK 2020. © ANP Sport

12 juli 2020: Europees kampioen op Wembley?

Ronald Koeman beleefde zijn mooiste moment als voetballer op Wembley, waar hij FC Barcelona op 20 mei 1992 de Europa Cup I bezorgde met zijn vrije trap tegen Sampdoria. Uiteraard werd hij in 1988 ook Europees kampioen met Oranje. Als bondscoach kunnen die twee dingen mooi samenkomen, want de finale van het EK wordt dit jaar op 12 juli gespeeld op Wembley.

Voor Oranje wachten eind maart eerst de oefeninterlands tegen de Verenigde Staten (26 maart, Eindhoven) en Spanje (29 maart, Amsterdam). In de Johan Cruijff Arena speelt Oranje in juni ook de drie pouleduels op het EK, tegen Oekraïne, Oostenrijk en een derde nog onbekende tegenstander.

Volledig scherm De vrije trap van Ronald Koeman tegen Sampdoria op 20 mei 1992 op Wembley. © Getty