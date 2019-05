Hoe is het met de voormalig Europees kampioenen van Oranje onder 17?

Oranje onder 17 speelt morgen (17.30 uur) de EK-finale tegen de Italiaanse leeftijdsgenoten. Twee keer eerder (2011 en 2012) won Oranje onder 17 in de finale van een Europees kampioenschap. Wat is er gekomen van de spelers die in die finales de basisopstellingen vormden?

EK 2011

Boy de Jong

Keepte bij Feyenoord, Excelsior en PEC Zwolle, maar kwam alleen in Zwolle tot één eredivisiewedstrijd. Via Telstar belandde de inmiddels 25-jarige doelman bij Anderlecht, waar hij ook nog op zijn debuut wacht.

Daan Disveld

Brak bij NEC niet door en na één eredivisieduel én zes wedstrijden in de (toen nog) Jupiler League maakte Disveld de overstap naar FC Den Bosch. Daar kwam hij tot dertien duels op het tweede niveau van Nederland. Speelt inmiddels bij TEC uit Tiel in de Derde Divisie.



Terence Kongolo

Maakte van Feyenoord de overstap naar AS Monaco, waar Kongolo tot slechts zes officiële wedstrijden kwam. Huddersfield Town huurde de verdediger en nam hem in de zomer van 2018 voor het recordbedrag van 20 miljoen euro definitief over. Speelde dit seizoen 32 Premier League-duels voor de Engelse degradant.



Karim Rekik

Ging in de jeugd van Feyenoord naar Manchester City, dat hem verhuurde aan Portsmouth, Blackburn Rovers en PSV. Na de landstitel in 2015 met PSV verkocht City de verdediger voor vijf miljoen euro aan Olympique Marseille, dat hem in de zomer van 2017 voor de helft weer van de hand deed aan Hertha BSC.



Jetro Willems

Werd met PSV twee keer kampioen van Nederland en vertrok in de zomer van 2017 voor vijf miljoen euro naar Eintracht Frankfurt, waar hij in twee seizoenen tijd meer dan zestig wedstrijden speelde.



Volledig scherm Tonny Vilhena, Karim Rekik, Boy de Jong, Nathan Ake, Anass Achahbar en Terence Kongolo. © Pim Ras Fotografie

Kyle Ebecilio

Brak na zijn vertrek van Feyenoord naar Arsenal niet door in Engeland. Keerde terug naar Nederland (FC Twente) en speelde sindsdien voor Nottingham Forest, ADO Den Haag, NEC en weer ADO Den Haag, waar hij afgelopen seizoen terugkeerde en twee minuutjes meedeed.

Yassin Ayoub

Schitterde bij FC Utrecht, waar hij 23 keer scoorde in 172 wedstrijden. Verdiende daarmee een transfer naar Feyenoord, waar hij nog geen vaste basisklant is gebleken dit seizoen.



Tonny Vilhena

De enige speler die in zowel de finale van 2011 als de finale van 2012 aan de aftrap verscheen. Speelde toen al bij Feyenoord en nu nog steeds. Hij werd de jongste Feyenoorder met 150 eredivisieduels achter zijn naam en heeft er inmiddels meer dan tweehonderd.

Volledig scherm Tonny Vilhena en Yassin Ayoub. © Pim Ras fOTOGRAFIE

Memphis Depay

Kroonde zich in het seizoen 2014/2015 tot topscorer van de eredivisie met 22 goals namens PSV. Werd mede om die reden voor het recordbedrag van 34 miljoen euro losgeweekt door Manchester United, dat hem in de winter van 2017 weer voor 16 miljoen verkocht aan Olympique Lyon. Scoorde inmiddels zestien keer in 46 wedstrijden voor het grote Oranje.



Anass Achahbar

Imponeerde namens Feyenoord in de tweede seizoenshelft van het seizoen 2014/2015 onder meer met twee goals tegen PSV (2-1 winst), maar loste zijn belofte daarna niet in. Speelde daarna voor Arminia Bielefeld, PEC Zwolle en NEC, dat hem dit seizoen disciplinair schorste.



Nick de Bondt

Ging van Vitesse/AGOVV naar Ajax en is via de Jupiler League afgegleden naar het amateurvoetbal. Go Ahead Eagles, FC Dordrecht, De Treffers, Spakenburg, DUNO en volgend seizoen HHC Hardenberg is niet het lijstje clubs dat hij als flankspeler van Ajax in gedachten gehad zal hebben.

Volledig scherm Boy de Jong, Nick de Bondt, Kyle Ebecilio, Karim Rekik, Terence Kongolo, Daan Disveld: Jetro Willems, Anass Achahbar, Yassine Ayoub, Tonny Vilhena en Memphis Depay. © Getty Images

EK 2012

Nick Olij

Voormalig doelman van AZ. Keept inmiddels bij TOP Oss, waar hij de laatste weken niet meer in actie komt vanwege een gebroken arm. Die blessure kost hem ook de play-offs voor promotie.

Volledig scherm Bazoer en Hendrix vormden in 2012 het centrale verdedigingsduo bij Oranje onder 17 en speelden daarna tegen elkaar bij Ajax en PSV. © ANP Djavan Anderson

Via Ajax, AZ en Cambuur kwam de rechtsback in Italië terecht. Daar is hij door Lazio verhuurd door Salernitana, een laagvlieger uit de Serie B.



Jorrit Hendrix

Nog altijd PSV’er. Hendrix was dit seizoen lange tijd een vaste waarde in Eindhoven, maar was de laatste weken niet meer zeker van een basisplaats.



Riechedley Bazoer

Toptalent bij Ajax, maar de grote doorbraak bleef uit. Na mislukte periodes in het buitenland bij VfL Wolfsburg en Porto inmiddels weer terug in de eredivisie bij FC Utrecht.



Joris Voest

De enige van de elf basisspelers in 2012 die niet meer in het betaald voetbal te vinden is. De op Terschelling geboren Voest speelde in de jeugd bij SC Heerenveen, maar maakte in 2017 en 2018 tweemaal een stap omlaag: via FC Emmen naar Harkemase Boys.

Nathan Aké

De captain van het beloftenteam dat de finale na penalty’s won van Duitsland. Ging in de jeugd van Feyenoord naar Chelsea, dat hem verhuurde aan Reading, Watford en Bournemouth. In 2017 werd Aké de recordaankoop van Bournemouth, dat 22,8 miljoen euro voor hem betaalde, en waar hij dit seizoen alle 38 Premier League-wedstrijden in actie kwam.



Thom Haye

Promoveerde dit seizoen naar de Serie A met US Lecce, dat Haye in 2018 transfervrij overnam van Willem II. Daar was Haye neergestreken na zijn vertrek bij AZ, waar hij als jeugdspeler actief was.