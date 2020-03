Hoe houden buitenlandse spelers het vol in Nederland? ‘Je wil je zoon in je armen hebben’

Door Daniël Dwarswaard



FC Emmen-verdediger Miguel Araujo werd twee weken geleden voor de tweede keer vader. Maar hij heeft zijn pasgeboren zoon en zijn vrouw alleen in het beeldscherm van zijn telefoon gezien. Zijn kindje in de armen sluiten? Araujo heeft geen idee wanneer het kan. Door het coronavirus is reizen naar hoofdstad Lima in vaderland Peru onmogelijk. In plaats daarvan zit Araujo 10.600 kilometer verderop in Emmen, Oost-Drenthe.



In een wijkje waar meer buitenlandse spelers van de eredivisionist wonen. Oók Araujo’s landgenoot Sergio Peña. ,,Sergio woont met zijn vrouw en kind hier’’, zegt Emmen-voorzitter Ronald Lubbers. ,,Dat is al weer anders. Miguel wordt door hen geholpen. Dat doen wij als club ook. We hebben veel contact met hem en zorgen dat hij op zijn gemak is. Voor zo’n jongen is het natuurlijk diep triest. Je wil je pasgeboren gewoon zoon in je armen hebben.’’