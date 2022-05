Hoe het chagrijn in de kleedkamer van Excelsior plaats maakte voor een trotse lach

Feesten? Dat zat er niet in voor de spelers. Direct nadat Stijn van Gassel de beslissende strafschop had gekeerd, bestormden honderden fans van ADO het veld. De ME moest uitrukken om de complete chaos in te perken. Woeste en teleurgestelde supporters van de Hagenaars waren op oorlogspad en smeten vuurwerk naar het uitvak. Het vormde het sluitstuk van een duel dat zelfs de beste scenarioschrijvers op voorhand niet hadden kunnen verzinnen. Veldbestormingen, rode kaarten, doelpunten... Ja, het affiche in Den Haag had werkelijk alles wat een wedstrijd memorabel maakt.