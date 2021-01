Hoe Haller Ajax meteen al anders maakt

In de verlenging Van robbertje vechten met Zlatan tot het huiswerk van Memphis, al 25 jaar op Nederland­se les bij Mister Leon

10 januari Van Zlatan tot Tomáš Galásek en Heurelho Gomes. Honderden buitenlandse voetballers leerden hun eerste Nederlandse woordjes van Leon Smeets (67). Ooit een pionier als taalcoach, nu alweer 25 jaar in het vak. Mister Leon over zijn band met Co Adriaanse, het huiswerk van Memphis en het belang van taal.