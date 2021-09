Hoe Feyenoord in moordend tempo het angstige gevoel de Kuip uit heeft gejaagd

Door Mikos Gouka



Feyenoord deed in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Heerenveen nog een poging de laatste tickets aan de man te brengen. ,,Twee keer thuis in vier dagen, kom jij ook naar de Kuip? Ben jij erbij?’’, was de vraag die de club stelde aan de aanhang.



De 0-4 winst tegen PSV heeft bij de achterban op sportief vlak een euforisch gevoel achtergelaten. En nu de eigen Kuip in iets meer dan een week liefst driemaal het strijdtoneel is met wedstrijden tegen Heerenveen, NEC en Slavia Praag, is het gevoel ontstaan dat ‘theater de Kuip’ is geopend. De Rotterdammers hebben met hun frisse aanpak iets losgemaakt, al moest er in Eindhoven natuurlijk ook heel lange tijd vooral worden verdedigd door de ploeg. De Brabanders vonden Feyenoord eigenlijk net zo achteruit lopen als de laatste jaren. Maar in Rotterdam geen wanklank over die aanpak, krediet dat volledig is afgedwongen door Slot in de eerste maanden na zijn entree.