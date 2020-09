Hoe ‘FC Long Ball United’ een ‘vaccin’ vond voor het ontregelen van PSV

Door Maarten Wijffels



Frank Wormuth ging er eens goed voor zitten, gisteravond rond de klok van zeven uur. De trainer van Heracles spinde van tevredenheid na het gelijkspel dat zojuist was behaald tegen een van de topploegen van de eredivisie. ,,We hadden een matchplan dat specifiek voor deze wedstrijd was opgesteld’', begon Wormuth zijn analyse. ,,In het kort kwam het hierop neer: we spelen geen voetbal vandaag, maar hanteren zo snel mogelijk de lange haal. En op de helft van PSV gaan we dan om de tweede bal vechten.’'