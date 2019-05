Hoe dorpsjongen Donny uitgroeide tot een uithangbord van Ajax

Het eerste wat Donny van de Beek doet als hij uit Londen thuiskomt bij zijn ouders in Nijkerkerveen, is zijn dartspijlen pakken en met vrienden chillen. ’s Avonds, met zijn voeten op tafel, ziet hij hoe Barcelona in de andere halve finale Liverpool oprolt. Maar Donny rept met geen woord over de mogelijke tegenstander in een mogelijke finale.



Als een vriend enthousiast juicht bij een doelpunt van Lionel Messi, reageert hij droogjes: ,,O, dus jij bent voor Barcelona?’’



Aan niets is te merken dat hij een dag eerder schitterde in de halve finale van de Champions League tegen Tottenham Hotspur, het beslissende doelpunt maakte, daarna de voorpagina’s van Britse kranten sierde en werd beloond met het rapportcijfer 9. Maar hij stuitert niet door de woonkamer of het dorp. Dat is Donny. Gewoon Donny. Een kind van Nijkerkerveen. Nuchter en bescheiden.