Hoe Dirk Kuyt zijn drive en energie terugvond: ‘Ik moest herstellen van een zwaar voetballeven’

Door Stan Wagtman



,,Typisch Louis, ik vind het wel mooi”, zegt Dirk Kuyt, met op zijn gezicht een brede grijns. Het moment dat Louis van Gaal zich vlak na de aanstelling van Kuyt bij ADO Den Haag tijdens een persconferentie van het Nederlands elftal over zijn voormalig pupil uitspreekt, is in het interview nét aan bod gekomen. ,,Dirk is nog geen toptrainer, maar ik heb er alle vertrouwen in dat hij dat kan worden. Maar om nou bij ADO te beginnen....”, zei Van Gaal destijds.