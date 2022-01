Hoe corona de titelstrijd in de eredivisie tot een loterij maakt

Door Mikos Gouka



Heel vilein schetste Arne Slot gisteren in de Kuip nog maar eens de verhoudingen in de top van de eredivisie. De wisselspelers van Feyenoord, die op een dood spoor zaten, verkasten deze maand naar clubs als NAC, Waasland Beveren, Hannover 96 en Volendam. ,,En bij Ajax gaat de nummer vijftien in de selectie naar Sjachtar Donetsk’', zei de Feyenoord-trainer over David Neres, die naar de kampioen van Oekraïne is vertrokken.