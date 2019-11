Hoe beleefden Frenkie, Matthijs, Myron en Virgil het WK 2014? ‘Ik was toen 13 jaar’

Meijers volgt De Wolf op bij Spakenburg

8:54 Eric Meijers maakt per direct de overstap van VVSB naar Spakenburg, waar John de Wolf onlangs vertrok om aan de slag te gaan als assistent van Dick Advocaat bij Feyenoord. De 56-jarige coach uit Nijmegen werd landelijk bekend na zijn uitspattingen in de documentaire Voetbal is oorlog over het degradatiejaar met Achilles’29.