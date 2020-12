Hoe beleef je voetbal in coronatijd? Doe mee aan onze supportersenquête

Nigeria ook een optie Danjuma droomt van EK: ‘Maar in België en Engeland ben ik bekender dan in ­Nederland’

18 december Twee jaar geleden debuteerde Arnaut Danjuma (23) in Oranje. Hij maakte zelfs al een doelpunt in zijn tweede interland. Daarna werd het behoorlijk stil rond de aanvaller, die inmiddels voor Bournemouth speelt. ,,In België en Engeland ben ik bekender dan in Nederland.’’