Hockeysters dit keer wel langs Groot-Brittannië: ‘Duidelijk beter dan dinsdag’

Pro LeagueDe Nederlandse hockeyvrouwen hebben in het Wagener Stadion gewonnen van Groot-Brittannië. Voor lege tribunes eindigde het duel in de Pro League in 3-0 voor Oranje. Enkele dagen eerder hadden de rivalen nog gelijkgespeeld.

Al in het eerste kwart kwam de formatie van bondscoach Alyson Annan op voorsprong, door een benutte strafbal van Caia van Maasakker. In het tweede deel werd de voorsprong groter doordat Frédérique Matla scoorde uit een strafcorner. Eva de Goede zorgde in het laatste kwart voor 3-0.

,,Het was duidelijk beter dan het vorige duel”, zei De Goede bij Ziggo Sport. ,,Het moet nog beter, maar ons doel was vandaag progressie te tonen. Dat hebben we zeker gedaan. Eigenlijk speelde iedereen beter, wat het team uiteraard ten goede kwam. Er zat deze keer veel meer energie in het spel.”

Annan sloot zich daarbij aan. ,,Ik ben heel tevreden met de stap die we sinds dinsdag hebben gemaakt. We zijn er nog niet, maar we gaan vooruit. Er was vooral veel meer inzet. We moeten het doen als team en dat hebben we gedaan. Maar volgende week tegen België moet het nog beter.”

Oranje speelde dinsdag ook al tegen Groot-Brittannië. Dat duel eindigde gelijk, 1-1. Nederland verdiende vervolgens een extra punt door de shoot-outs te winnen. Het waren de eerste wedstrijden in de Pro League voor Oranje sinds die tegen Argentinië in februari van dit jaar. In verband met de coronamaatregelen liggen de nationale competities in het hockey momenteel stil. Oranje is in voorbereiding op de Olympische Spelen, die in de komende zomer in Tokio worden gehouden.

