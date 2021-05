Historische Klassieker: twee eigen goals voor Feyenoord en twee rode kaarten

Vlak voor rust kreeg Edson Álvarez een rode kaart van Makkelie, omdat hij in de ogen van Makkelie een goal voorkwam met een handsbal op de doellijn. Na een uur spelen kwam echter ook Feyenoord met tien man te staan. Het was Tyrell Malacia die Antony neerhaalde en daarvoor zijn tweede gele kaart kreeg. Met een rode kaart voor beide teams beleefde de Klassieker een primeur: nooit eerder kreeg zowel Ajax als Feyenoord een rode kaart in eenzelfde Klassieker.



Zeven minuten na de rode kaart van Malacia breidde Ajax de 0-1 voorsprong uit naar een 0-2 voorsprong. Beide keren kregen de Amsterdammers hulp van een Feyenoorder. Na de eigen goal van Marcos Senesi was het dit keer Ridgeciano Haps die Justin Bijlow passeerde. Een ook dat was een primeur: nooit eerder maakte Feyenoord twee eigen goals in een duel met Ajax in de eredivisie.



Het gebeurde wel al eens eerder dat er in een Klassieker twee eigen goals gemaakt werden. Op 15 oktober 1961 waren het Feyenoorder Cor Veldhoen en Ajacied Werner Schaaphok die hun eigen doelman passeerden bij de 1-3 zege van Feyenoord.