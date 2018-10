‘Hij doet alsof hij boven God verheven is’

Door Wietse Dijkstra



Een paar maanden geleden vond iedereen het nog prachtig dat Kuipers op het WK een vedette als Neymar op hoge poten tot de orde riep. Mooi dat ‘onze Bjorn’ niet met zich liet sollen, was toen het veelgehoorde commentaar. Laat hij in de eredivisie op dezelfde wijze zien wie de baas is, dan wordt hij tegenwoordig echter vooral gezien als pedant. Kritieken die eerder dit seizoen al tijdens FC Utrecht – NAC hoorbaar waren, en ook afgelopen zondag bij Ajax – Feyenoord. ‘Koning Kuipers begint te irriteren’, verwoordde Willem van Hanegem de stemming over ’s lands beste arbiter gisteren in zijn column.