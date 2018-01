Hiddink: Koeman is een prima keuze voor Oranje

De KNVB heeft zich officieel gemeld bij Koeman met de vraag of hij per direct bondscoach wil worden. De 78-voudig international is volgens de nieuwe beleidsbepalers in Zeist de ideale man om de eind vorig jaar gestopte Dick Advocaat op te volgen in Zeist. Koeman moet in maart bij de oefenwedstrijden van Oranje tegen Engeland en Portugal al op de bank zitten. De gesprekken om tot een contract te komen zijn in volle gang.