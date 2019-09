‘Het was een lastige periode voor me’

Op het moment dat Van de Beek in de ploeg kwam, leidde Ajax nog. Donyell Malen zorgde een klein kwartier voor tijd voor de gelijkmaker. ,,Als je met 1-0 voor staat, moet je de wedstrijd eigenlijk over de streep trekken”, oordeelde Van de Beek. ,,Er had wel meer ingezeten voor ons.”



De laatste minuten van het duel koos Ajax ervoor de bal in de ploeg te houden en geen risico meer te nemen. ,,Maar PSV ging in eigen huis ook niet meer voor de winst. Zij liepen ook achteruit”, zei Van de Beek, die vindt dat Ajax grote stappen heeft gemaakt. Een jaar geleden verloren de Amsterdammers nog met 3-0 in Eindhoven. ,,Het is niet te vergelijken met toen. We hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt en zijn slimmer geworden.”