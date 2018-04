'Het voelde alsof we in een grote AZ-rondo zaten'

i,In het eerste kwartier hadden we het moeilijk, maar daarna heb ik 75 minuten een heel goed AZ gezien'', zei de assistent-trainer. ,,Het hele seizoen spelen we al met regelmaat dit soort voetbal. Daar geniet je als trainer van. Het geeft ook veel vertrouwen voor de rest van de week, richting de bekerfinale toe.'' AZ ontsnapte nog wel aan een vroege achterstand. ,,We hadden blijkbaar die strafschop nodig om wakker te worden'', zei Slot.

,,Voor Marco Bizot is het lekker dat hij die bal pakte, na zijn fout vorige week tegen PSV. Daarna speelden we hartstikke goed. Het is alleen jammer dat we niet meer goals hebben gemaakt.''



Kansen kreeg AZ genoeg, maar het bleef 'slechts' bij 0-3. ,,We hebben vooral achter AZ aan gelopen'', erkende trainer John Stegeman van Heracles. ,,Het voelde alsof we in een grote rondo zaten.''