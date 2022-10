Het verzamelen van voetbalclubs wordt steeds populairder: ‘En niemand die het controleert’

Kopposi­ties in eredivisie en Conference League laten AZ niet zweven: ‘We hebben er niks aan’

AZ is zowel koploper in de eredivisie als in de Conference League-poule waarin het donderdagavond Apollon Limassol uit Cyprus treft. De gewonnen wedstrijden en de ongeslagen status van de Alkmaarders is volgens verdediger Pantelis Hatzidiakos echter geen onderwerp van gesprek binnen de spelersgroep.

5 oktober