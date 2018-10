Het verdriet van Hans Nijland

In zijn beginjaren had Hans Nijland een ander kapsel dan nu. Dat is best een gekke gedachte, er bestaan weinig mensen met een consistenter stekeltjeskapsel dan de directeur van FC Groningen, maar toch is het zo.



Toen Nijland in 1996 de baas werd in het Oosterpark, had hij nog Frits Barend-haar: mat, geföhnd, hoog borstelhaar zonder ook maar een spoortje van gel.



Wat hij toen al als de beste kon: ‘FC Groningen’ zeggen. Haast niemand kan zo feilloos ‘FC Groningen’ zeggen als Nijland dat kan, met de harde G van onderuit de keel, en het ‘roningen’ juist door de neus.