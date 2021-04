Het roer gaat om bij Feyenoord, Arnesen zet de trein in beweging

Podcast Podcast | ‘Van Hanegem kon zijn frustra­ties over spelers niet verbergen’

1 april Het is een kwarteeuw geleden dat Hugo Borst samen met collega-journalist Leo Verheul baanbrekende ‘De Coolsingel bleef leeg’ schreef, nadat zij Feyenoord intensief volgde in het turbulente seizoen 1995/1996. Over onrust binnen de club en oneindige stapavonden in het centrum van Rotterdam.