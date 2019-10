Het regent goals in de Kuip, maar niet voor Feyenoord...

StatistiekenNa het gelijkspel tegen Heracles blijft Feyenoord steken op twee overwinningen uit zes thuiswedstrijden. De Rotterdammers slaagden er dit seizoen al vier keer niet in om een thuisduel te winnen, evenveel als in het hele seizoen 2018-2019.

Sterker nog: in geen enkel seizoen wonnen de Rotterdammers nog minder van hun eerste zes duels in de Kuip. Uniek is dit overigens niet. Recent won Feyenoord ook in de seizoenen 2017-2018 en 2014-2015 slechts twee van de eerste zes wedstrijden in eigen huis. Wat voorlopig dit seizoen wel uniek maakt, is het aantal tegentreffers voor eigen publiek.

In de thuisduels met Sparta, FC Utrecht, AZ, ADO Den Haag, FC Twente en Heracles kreeg Feyenoord tien doelpunten tegen. Slechts drie ploegen moesten in eigen stadion vaker vissen: RKC, PEC Zwolle en VVV. In het kampioensjaar (2016-2017) kreeg Feyenoord in het gehele seizoen elf doelpunten tegen in de Kuip. De afgelopen twee seizoenen lag dat aantal op zestien en zeventien. Gaan de Rotterdammers op deze manier door, ligt een verdubbeling van die aantallen voor de hand.

Volledig scherm De statistieken van Feyenoord in de Kuip, tijdens de laatste vijf seizoenen. © Opta

Kijkend naar de statistieken in de Kuip krijgt Feyenoord dit seizoen voorlopig per wedstrijd gemiddeld meer schoten op doel te verwerken. Dit leidt ook tot een gemiddeld aantal tegengoals van 1,7 in Rotterdam-Zuid. Verder vallen de Rotterdammers aanvallend terug, maar dit gegeven is niet uniek voor de afgelopen vijf seizoenen.

Achter Sparta

Na tien speelronden is Feyenoord met plek 10 op de ranglijst zelfs niet de beste van Rotterdam. Sparta heeft een puntje meer en staat achtste. Dat de Kasteelclub na tien speelronden boven Feyenoord staat, gebeurde vijf keer eerder in de historie van de eredivisie. De laatste keer was in 1981. Een goed voorteken voor Sparta: alle seizoenen waarin het na tien wedstrijden boven Feyenoord stond, werden afgesloten in het linkerrijtje.



Wat belooft die statistiek voor Feyenoord? Weinig goeds. De vorige vijf keer kwam de vijftienvoudig landskampioen niet verder dan plek 4.