Het raadsel Brian Brobbey bij Ajax: ‘Je zet zo’n jongen te kakken als je steeds vertelt dat hij niet fit genoeg is’

Lieve Debby ‘Een collega duwde het Instagram­pro­fiel van haar ex-schar­rel onder mijn neus. Niks voor jou?’

Debby Gerritsen werd als single óók ongevraagd gekoppeld. Bloedirritant. Ze weet als geen ander alles over de liefde, de lust en het leven. Uit eigen ervaring en als host van de populaire podcast Over de liefde. Hier beantwoordt Debby elke week een liefdes-, lust- of levensvraag van een lezer.