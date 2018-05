'Het Nederlandse voetbal is nog lang niet boven jan'

Kozakken Boys - Katwijk Tweede Divisie komt tot ontknoping in Werkendam

25 mei Kozakken Boys stond in oktober liefst vijftien punten achter op VV Katwijk. Op de laatste speeldag is Katwijk nog altijd koploper in de Tweede Divisie, maar het gat tot Kozakken Boys is inmiddels geslonken tot slechts twee punten. Morgenmiddag (15.30 uur) op Sportpark De Zwaaier in Werkendam: Kozakken Boys - Katwijk. Wie grijpt de kampioensschaal?