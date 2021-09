Het lijkt wel of Louis van Gaal bij niemand meer kapot kan

Telstar - Jong AZ is amper begonnen als Louis van Gaal al met een grote grijns voor zijn de dug-out staat. Vrolijk klapt hij dan mee op de klanken van de doelpunten-yell ‘We zingen hoempa hoempa hoempa teteteee’, een van de betere nummers uit het oeuvre van de Zware Jongens. Met dank aan spits Glynor Plet, die zojuist voor de openingstreffer heeft gezorgd namens de Witte Leeuwen. ,,Louis, Louis, Louis”, weergalmt het door de lucht van Velsen-Zuid.



Na de 6-1 overwinning van het Nederlands elftal op Turkije is het net alsof Van Gaal bij niemand meer kapot kan. Zelfs zijn verstokte groepje criticasters lijkt hem omarmd te hebben. En dat sentiment komt ook deze vrijdagavond tot uiting op sportpark Schoonenberg, waar een extra tribune is geplaatst vanwege de eenmalige aanwezigheid van de bondscoach als Telstar-trainer. Mannen met ‘Louis gaat winnen-sjaals’ doneren gretig voor het goede doel dat Van Gaal steunt, kinderen achtervolgen hem alsof hij cadeautjes uitdeelt. En na de vroege goal van Plet is het ongeloof hoorbaar in de stem van de stadionspeaker, die zijn club dit seizoen nog niet had zien winnen in eigen huis. ,,1-0 tegen de koploper!”, klinkt het opgetogen.