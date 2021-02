Het leedvermaak rond Ajax laat ik graag aan Eindhoven, Rotterdam en Utrecht over

Ajax het lachertje van Europa na blunder met Haller

4 februari Een paar weken geleden maakte Ajax nog goede sier met het aantrekken van Sébastien Haller. Maar nu de club is vergeten om zijn recordaankoop in te schrijven voor de Europa League, worden de Amsterdammers overal keihard uitgelachen. In de internationale media heerst ongeloof, op social media vooral verbazing en leedvermaak.