Het kortstondige avontuur van Bryan Roy bij NAC: ‘Leuke kerel, maar wel een beetje anders’

Bryan Roy over zijn helden Johan Cruijff en Donald Trump: ‘Ik zie veel gelijkenis­sen’

4 juli Als voetballer was Bryan Roy (50) ongrijpbaar, als mens en als twitteraar is hij dat soms nog steeds. Openhartig is hij ook. Over het zwarte gat, de spirituele lessen van Eckhart Tolle en zijn twee grote helden. ,,Ik zie veel gelijkenissen tussen Johan Cruijff en Donald Trump.’’