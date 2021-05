Het kampioensjaar van Ajax in cijfers: Daley Blind is zijn vader voorbij, nul goals uit vrije trappen

• 35

Ajax is vanmiddag voor de 35ste keer landskampioen geworden. In de afgelopen tien seizoenen pakte Ajax zes keer de titel. Dit is even vaak als in de 20 jaar daarvoor. Al met al kent Ajax dus een zeer succesvol decennium.

• 6

Daley Blind heeft nu zes landstitels op zijn palmares staan. Daarmee is hij de negende speler in de geschiedenis van de eredivisie die dit presteert. Hij is daarmee ook zijn vader voorbijgestreefd. Danny Blind werd in de vorige eeuw vijf keer landskampioen met Ajax.

• 5

Davy Klaassen was dit seizoen vijf keer verantwoordelijk voor de openingstreffer van Ajax. Geen enkele Ajacied deed hem dit na. In de eredivisie waren er vier spelers die zes keer de score openden voor hun club. Dit waren Zahavi (PSV), Malen (PSV), Danilo (Twente) en Veerman (Heerenveen).

Volledig scherm Davy Klaassen © ANP

• 0

Ajax scoorde dit seizoen geen enkele keer direct uit een vrije trap. Het raakte de afgelopen twee jaar beide specialisten op dat gebied kwijt. Lasse Schöne ging naar Genoa en Hakim Ziyech vertrok naar Chelsea. Het duo heeft blijkbaar een behoorlijk gat achtergelaten.

• 61

Ajax probeerde 61 keer een korte corner dit seizoen. Dit is verreweg het hoogste aantal van de eredivisie. PSV staat met 40 korte corners op de tweede plaats. Slechts één keer leidde een korte corner tot een doelpunt bij Ajax.

• 2

Slechts twee keer speelde Ajax met dezelfde 11 basisspelers in opeenvolgende wedstrijden. Dit is samen met Feyenoord en Groningen het laagste aantal van de eredivisie. Het drukke schema en de brede selectie zorgden ervoor dat Erik ten Hag naar hartenlust kon rouleren.

• 15

15 keer kwam een invaller tot scoren bij Ajax. Alleen de wisselspelers van PSV deden dit vaker. Bij de Eindhovenaren waren invallers dit seizoen verantwoordelijk voor 16 doelpunten.

Volledig scherm Dusan Tadic. © Pro Shots / Stanley Gontha

• 30

Dusan Tadic was dit seizoen betrokken bij 30 doelpunten. Daarmee is de Serviër de meest waardevolle speler van de eredivisie en topscorer van Ajax. Tadic gaf 16 assists en scoorde 14 keer.

• 2434

Ryan Gravenberch speelde dit seizoen 2434 minuten in Ajax 1. Daarmee is de jongeling de Ajacied met de meeste speelminuten in zijn benen. Desondanks waren er liefst 46 spelers in de eredivisie die meer minuten maakten dan Gravenberch.

• 61

Brian Brobbey had gemiddeld 61 minuten nodig om tot een doelpunt te komen. Daarmee is de spits één van de meest efficiënte spelers van de eredivisie en dwong hij een contract af bij de Duitse topclub RB Leipzig.

• 176

Daley Blind veroverde de bal dit seizoen 176 keer. Ondanks zijn blessureleed is hij daarmee de speler met de meeste balveroveringen van Ajax.

• 574

Dusan Tadic leed voorafgaand aan de wedstrijd tegen Emmen al 574 keer balverlies. Dat is het meeste van alle Ajacieden. Het is de Serviër waarschijnlijk vergeven door Erik ten Hag, gezien zijn hoge aantal doelpunten en assists.

• 5

Maarten Stekelenburg incasseerde vijf keer een tegengoal. De doelman van Ajax speelde negen wedstrijden en daarmee doet hij het gemiddeld beter dan de man die hij moest vervangen. André Onana keepte 20 wedstrijden en moest 15 keer de bal uit het net halen. Stekelenburg krijgt 0,56 doelpunt tegen per wedstrijd tegenover de 0,75 van Onana.

Volledig scherm Maarten Stekelenburg. © Pro Shots / Jasper Ruhe

• 20

Ajax kende dit seizoen 20 verschillende spelers die een doelpunt maakten. Daarmee heeft het de grootste groep trefzekere spelers van de eredivisie. Het is bovendien een evenaring van het eigen eredivisierecord. PSV staat dit seizoen op plaats 2 met 16 spelers die scoorden.

• 88

Als Ajax de laatste drie wedstrijden wint, eindigt het op 88 punten. Dat zou betekenen dat dit het beste seizoen van de eeuw is voor de Amsterdammers. Slechts drie keer haalde Ajax, omgerekend naar het driepuntensysteem, meer dan 88 punten. Het beste seizoen ooit van Ajax was 1971/72 met 93 punten.

• 25

Ajax kwam dit seizoen in 26 wedstrijden op voorsprong. Van deze wedstrijden won het er 25 en speelde het één keer gelijk. Daarmee is Ajax de club met de minst verspeelde punten na een voorsprong.

• 31

Ajax kreeg dit seizoen 32 keer een kaart. Dit waren 30 gele kaarten en twee rode kaarten. Daarmee is de landskampioen de minst bestrafte ploeg van de eredivisie.