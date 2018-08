'Het is vijf voor twaalf voor Sam Larsson'

Door Mikos Gouka



Op de kop af een jaar geleden legde Feyenoord vier miljoen euro op tafel voor de Zweed Sam Larsson. De 25-jarige linkerspits hoorde diezelfde week nog directeur voetbalzaken Marc Overmars van aartsrivaal Ajax roepen dat de Scandinaviër gewoon niet goed genoeg was voor de Arena.



Wie Larsson dit seizoen aan het werk ziet, vraagt zich af of de aanvaller wel goed genoeg is voor Feyenoord. Hij maakt geen messcherpe indruk, heeft geen enkele diepgang in zijn spel en beperkt zijn acties kort samengevat tot één simpele variant. Rond de middenlijn ontvangt Larsson, doorgaans in stilstand, de bal. Vervolgens dribbelt hij naar de as van het veld, waar hij kiest tussen een afstandsschot of een combinatie met de spits.