Het is officieel: oud-speler Marcel Boudesteyn wordt de baas bij PEC Zwolle

Bijna een jaar was PEC op zoek naar de opvolger van Adriaan Visser, de voorzitter die 1 oktober na 12,5 jaar afzwaaide bij de Zwolse eredivisionist. Het werd een stroeve zoektocht. In die periode kwamen veel namen voorbij, onder wie Jacco Eltingh, Mohammed Hamdi en Tjerk Smeets. Maar om verschillende redenen ging dat steeds niet door.

Commerciële achtergrond

Met de komst van Boudesteyn, ex-speler van het toenmalige FC Zwolle die tegenwoordig trainer is van Be Quick’28, haalt PEC niet alleen iemand binnen met een voetbalverleden. Als eigenaar van een financieel adviesbureau in Genemuiden, gespecialiseerd in hypotheken en verzekeringen, heeft hij ook een commerciële achtergrond en een netwerk in de regio.