Het heerst bij FC Utrecht: aantal spelers onzeker

De grootste personele problemen leek Advocaat te hebben op de backposities, waar hij Sean Klaiber en Mark van der Maarel door schorsingen moet missen en waar Leon Guwara nog altijd geblesseerd is. Nicolas Gavory keert terug van een blessure en lijkt dus de gedoodverfde linksback voor zondag. Op rechtsback is het krap zonder Klaiber en Van der Maarel, maar Advocaat heeft al besloten daar centrumverdediger Bergström op te stellen. Hij moet zijn ontketende landgenoot (en oud-speler van FC Utrecht) Kristoffer Peterson in toom houden in Galgenwaard.

Zodoende lijkt het probleem op de backposities wel ondervangen, toch is er nog volop onzekerheid over de bezetting voor zondag. Want het ‘heerste’ deze week ouderwets in Utrecht. Meerdere belangrijke spelers sloegen een training over deze week of waren een dag afwezig vanwege ziekte en/of diarree. Ook vandaag was een basisspeler er niet bij. ,,Ik kan morgen of zondag pas zeggen of zij erbij zijn, maar het ligt wel moeilijk. Drie, vier spelers hebben een dag niet getraind of zijn niet gekomen. Het heerst wel bij ons”, aldus Advocaat, die geen namen wilde noemen.