Het Franse kippencollectief dat twintig jaar lang rond de Kuip zwierf

Het was me eerlijk gezegd ontgaan, maar rondom de Kuip heerste twintig jaar lang een hardnekkig kippenprobleem. De voorgeschiedenis is bijna te mooi om waar te zijn. Toen Frankrijk in 2000 de finale van het EK speelde tegen Italië, namen de Franse supporters een zootje hanen (en kippen) mee naar Rotterdam-Zuid, als levende mascottes. U kent die traditie vast nog: bij interlands van ‘De Haantjes’ rende er voorheen altijd wel ergens een verdwaalde haan over het veld.