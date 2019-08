Het fenomeen keeperswissel: ‘Sommigen blijven strijdbaar, anderen breken’

Niets zo gevoelig als een keeperswissel. Een linksbuiten kan nog eens twee wedstrijden op de bank zitten en invallen, voor een keeper is zo’n beslissing vaak definitief. Jensen kreeg zaterdag van Van den Brom te horen dat zijn jongere collega Paes eerste doelman is en kreeg meteen twee dagen vrij. ,,Ik kan me voorstellen dat je na zo’n slechte mededeling mentaal niet in staat bent om op de bank te zitten”, legde Van den Brom uit. Keeperswissels, eens in de zoveel tijd komt het voor in de voetbalwereld. Erwin Mulder zag bij Feyenoord uit het niets Kenneth Vermeer van Ajax binnen komen lopen. Diezelfde Vermeer werd in Amsterdam geslachtofferd na een reeks kapitale fouten op een rij. Maar er zijn er meer: Eddy Treijtel die vlak voor de finale van de Europa Cup I door trainer Ernst Happel een plek op de reservebank toebedeeld kreeg en Eddy Pieters Graafland als eerste doelman de finale zag winnen. Nog beruchter: Stanley Menzo die het kind van de rekening werd onder trainer Louis van Gaal nadat hij in 1993 in de UEFA Cup bij Auxerre een matige wedstrijd speelde. Edwin van der Sar kreeg het vertrouwen in de eerstvolgende competitiewedstrijd en bleek uiteindelijk de nieuwe eerste doelman van het Ajax dat in 1995 de Champions League-finale zou winnen. Menzo vertrok naar PSV. ,,De expert van allemaal is natuurlijk Ronald Waterreus,’' vertelde Hans van Breukelen eerder tegen deze site . ,,Dankzij ‘Reus’ sneuvelden Menzo, Georg Koch en Ivica Kralj bij PSV.”

Recenter koos Leonid Sloetski bij Vitesse diep in de tweede helft van het seizoen voor Remko Pasveer in plaats van eerste keeper Eduardo. Pasveer greep zijn kans en is ook dit seizoen begonnen als eerste keus; hij was zelfs één van de uitblinkers van dit eredivisieweekend tegen Ajax (2-2). ,,En vorig seizoen werd Sonny Stevens vervangen door Alessandro Damen”, vult oud-keeper Joop Hiele (60) aan. Damen verving bij Excelsior de geblesseerde Stevens en mocht blijven staan toen laatstgenoemde weer fit was. Momenteel speelt Stevens bij Cambuur. En wat te denken van de keeperswissel Robert Zwinkels voor Indy Groothuizen bij ADO Den Haag? Voorbeelden genoeg, maar zelden stond de vervangen keeper zó lang in het doel als Jensen bij FC Utrecht.



,,Het is per keeper verschillend hoe ermee wordt omgegaan. Je kunt denken: ik heb het zelf verkloot en ik toon me strijdbaar. Anderen kunnen het niet opbrengen en breken. Al betekent dat niet dat ze het ergens anders niet alsnog kunnen”, aldus Hiele, die de keeperswissel bij FC Utrecht niet heel onverwachts vond. ,,Dick Advocaat liet zich vorig seizoen ook over Jensen uit. Ook in die tijd had hij geregeld ongelukkige acties. Zoiets besluit je als staf pas als er iemand achter zit die mentaal sterk genoeg is en die aan de hoge verwachtingen van de fans voldoet, ook zeker bij FC Utrecht belangrijk met het publiek. Of als ze zo’n keeper kunnen halen. Dan is het probleem ondervangen.”



,,Zo'n beslissing is altijd een tik voor een keeper”, vervolgt Hiele. ,,Maar een doelman is een stukje fundering en als daar betonrot in zit dat je niet kunt herstellen, moet je zoiets beslissen. Dat ziet een keeper op een gegeven moment wel aankomen. Dat gaat niet van de één op de andere dag. Er zijn zeker signalen of gesprekken geweest die, het zij via-via, bij de keeper terecht zijn gekomen. Daar ben ik van overtuigd.”