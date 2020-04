Het eredivisie-elftal van Maarten Wijffels: Zeefuik, Kökcu en Koopmeiners

Het eredivisieseizoen is vroegtijdig ten einde, het is niet anders. Onze voetbalverslaggevers kiezen toch hun beste elftal, en coach. In deze aflevering Maarten Wijffels.

Keeper:

Onana. Dit seizoen bewees André Onana dat hij klaar is voor een mooie club in een topcompetitie. Typerend waren de duels met Getafe in de Europa League. Diverse Ajacieden lieten zich opfokken, Onana hield het hoofd koel. Als hij door de coronacrisis niet wegkomt deze zomer heeft Ajax ook volgend seizoen de beste keeper onder de lat.

Rechtsback:

Zeefuik. Het is natuurlijk verleidelijk om hier Denzel Dumfries te noemen, op dreef na de winterstop. Maar dan gaan we voorbij aan zijn eerste seizoenhelft. Die was net als die van heel PSV pover. Dan toch Zeefuik, die zich uitstekend ontwikkelt bij FC Groningen. Miljoenen meer waard geworden dit jaar en zijn beste wedstrijd? Juist tegen zijn oude club Ajax, toen hij onder anderen Ryan Babel opvrat bij een 2-1 zege.



Centrale verdediger:

Holmén. Er hoort op zijn minst één speler van Willem II in dit team. Sebastian Holmén kende een prima seizoen. Vroeger hadden de Tricolores Sami Hyypiä, de stoïcijnse Finse rots die later tien jaar voor Liverpool zou spelen. Dat gaat met Holmén niet gebeuren, maar op deze Zweed is het ook prima leunen in Tilburg.



Centrale verdediger:

Blind. In het begin van het seizoen was er even discussie waar Daley Blind bij Ajax moest spelen. Hij kan ook op het middenveld, maar voor zijn ploeg bleek hij van nóg meer waarde achterin. Rust. Overzicht. Met passes linies overslaan in de opbouw.

Volledig scherm Deyovaisio Zeefuik in duel met Nico Tagliafico © Pim Ras Fotografie

Linksback:

Rodriguez. Hij had nog geen tien minuten meegedaan bij PSV of het was al duidelijk: hier stond een linksback die te goed is voor de eredivisie. PSV kon Ricardo Rodriguez (27 jaar, 71 interlands voor Zwitserland) in de winter ook alleen maar huren van AC Milan, omdat er toen nog een EK voor de deur stond. In Milaan hebben ze namelijk nóg een prima linksback in Theo Hernandez, gekocht van Real Madrid, op voorspraak van Paolo Maldini. En die speelt.

Centrale middenvelder:

Kökcu. Feyenoord begon zwak aan het seizoen, maar richtte zich vanaf het najaar op. En op het middenveld ging dit talent uit eigen opleiding steeds beter spelen. Het is fijn kijken naar Köcku, die altijd oplossingen naar voren zoekt. Daarmee versnelt hij het spel op het middenveld.

Centrale middenvelder:

Koopmeiners. Eén van de hoogtepunten dit seizoen: de lange pass van achteruit van Koopmeiners bij Ajax – AZ. Oussama Idrissi zorgde daaruit met een lob voor 0-2. Die pass gaf de captain van AZ als centrale verdediger, maar Koopmeiners stuwde zijn team toch vooral vanaf het middenveld. Ook een feilloze penaltynemer, deze Jong Oranje-international.



Aanvallende middenvelder:

Ziyech. Het is even de vraag: waar Hakim Ziyech neer te zetten? De posities aanvallend op de flanken zijn voor de doelgerichte specialisten Berghuis en Idrissi. Dus Ziyech komt in de as. Meer dan Dusan Tadic nam hij Ajax bij de hand. Heerlijke tandem ook met Quincy Promes, op aangeven van Ziyech scorend bij de tweede paal.

Volledig scherm Hakim Ziyech in duel met Frederik Midtsjo © ANP Sport

Rechtsbuiten:

Berghuis. Zijn start van het seizoen was moeilijk, maar daarna kwam Steven Berghuis op gang. Na de winterstop de beste speler van de competitie. Die dribbel naar binnen, het gericht schieten; je zou Berghuis wel eens willen zien bij een goede Spaanse club, omringd door spelers die hem nóg beter voeden en begrijpen.

Spits:

Boadu. Op basis van de eerste seizoenshelft had Myron Boadu of Donyell Malen bij mij in de spits gestaan. Na het wegvallen van Malen had Boadu geen concurrentie meer. Snel, technisch, zowel in de voet als in de diepte aanspeelbaar. De tienerspits van AZ is vrij compleet en haalde in dit seizoen ook het Nederlands elftal. En dat het soms ook even minder ging, dat hoort erbij op deze leeftijd.

Linksbuiten:

Idrissi. Laatst verwoordde Pierre van Hooijdonk het treffend: je ziet tegenwoordig veel flankaanvallers die zichzelf hebben wijsgemaakt dat ze doelpuntenmakers zijn a la Arjen Robben. En maar voor eigen succes gaan. En maar acties te ver doorvoeren… ,,Alleen Berghuis en Idrissi zijn in Nederland buitenspelers die constant scoren,’’ zei Pierre. Tel Bryan Linssen van Vitesse erbij en het zijn er drie.

Volledig scherm Oussama Idrissi © BSR Agency

Trainer:

Arne Slot. Eigenlijk zou ik hier René Hake willen noemen, zeer knap presterend met Jong FC Utrecht, maar die werkt in de eerste divisie. Dick Lukkien speelt ook goed en herkenbaar met FC Emmen en Dick Advocaat reanimeerde Feyenoord. Maar de trainer van het jaar is Arne Slot. Ga het maar doen in je eerste seizoen: een half jaar lang nooit thuis spelen door een ingestort dak en tóch een elftal op kampioenskoers houden. Met een veel lager budget ook dan Ajax en PSV.