Het eeuwige record van ‘Skiete Willy’, die een magische grens passeerde

Op de all-time-topscorerslijst staat Van der Kuijlen, die ruim zeventien seizoenen furore maakte in de eredivisie, op eenzame hoogte. Ruud Geels komt met 265 doelpunten nog enigszins in de buurt, verder passeerden alleen Johan Cruijff (215), Kees Kist (212) en Tonny van der Linden (204) de grens van 200 doelpunten.

De magische grens van 300 doelpunten is dus alleen gepasseerd door Mister PSV. Hij maakte 308 van zijn 311 doelpunten ook in het shirt van de Eindhovenaren, de overige drie maakte Skiete Willy in het shirt van MVV, waar hij in het seizoen 1981-1982 nog onder contract stond. Hij sloot zijn loopbaan af in Belgie, bij Overpelt Fabriek.