Het dna van Roda JC: de koempelmentaliteit zit door de hele club verweven

Ontdek de eredivisieIn de derde aflevering van de tweede serie van ‘Ontdek de eredivisie’ bezoekt Sjoerd Mossou, Kerkrade. De stad van Roda JC, momenteel alweer enige tijd bivakkerend in de eerste divisie maar bovenal een roemruchte club uit Zuid-Limburg waar de koempelmentaliteit door de hele club is verweven.

Koempels

In het mijnmuseum nabij het centrum van Kerkrade werkt een van de beste spelers die Roda JC heeft voortgebracht. Pierre Vermeulen speelde voor Feyenoord, Paris Saint-Germain en Roda en nu leidt hij mensen rond in het mijnmuseum en vertelt aan Sjoerd over de band van de club met de mijnwerkers. Een band die er altijd zal zijn.

Kaalheide

Gène Hanssen speelde meer dan 500 wedstrijden voor Roda JC en Sjoerd zocht hem op, op Kaalheide, het stadion waar hij zoveel herinneringen heeft liggen en waar nu het eerste elftal van Roda nog traint. Het grootste gedeelte van het legendarische stadion is nog intact, zoals de spelerstunnel en het scorebord.



Hier op Kaalheide speelde Hanssen ooit het tegen het Sredets Sofia van Hristo Stoichkov. De sintelbaan om het veld heen is bekend van de polonaise maar ook van de beruchte straftrainingen van trainer Huub Stevens.

Binnenstad

Fans van Roda JC zijn welbekend met Markt, het grote plein in de binnenstad van Kerkrade waar menig feestje (bekerwinst, promotie) is gevierd. D’r Joep is het standbeeld op het plein en geld als het nationale monument voor mijnwerkers.

Om de hoek op een wat ongewone plek in een winkelcentrum is ook het Roda JC museum met enkele bijzondere attributen. Sjoerd ontdekt er de schoenen waarmee Mark-Jan Fledderus Sparta velde en zijn club Roda kon behouden voor de eredivisie.

Parkstad Limburg Stadion

In het relatief nieuwe stadion van Roda JC (uit 2000) speelt de club momenteel dan wel eerste divisievoetbal, bij de club is er nog steeds vaak van alles aan de hand. Sjoerd ontmoet er Daryl Werker. Werker, verdediger uit de huidige selectie van de club, geldt als een echte clubman. Hij bezocht als fan al de wedstrijden en heeft uiteraard familieleden die in de mijnen hebben gewerkt.

Volledig scherm Ontdek de Eredivisie: Roda JC © ANP, DPG Media