Het chagrijn rond Feyenoord is terug

Door Sjoerd Mossou



Het is ouderwets zeikweer deze week, misschien speelt dat ook een rol. Maar je hoeft maar een klein rondje te maken langs Rotterdamse cafés, op zoek naar de zogenoemde ‘stem van het volk’, en prompt verdrink je dezer dagen in gemopper en geweeklaag over Feyenoord.



Of je nu bij trendy sportbar Panenka binnenloopt of gewoon bij café Feijenoord in de Oranjeboomstraat ‘op Zuid’: niks is goed. De stadionplannen niet. Het beleid niet. Het voetbal niet. En dan was er nog de soap rond Dick Advocaat, de beoogde nieuwe trainer voor de clubdirectie, die donderdag bedankte voor de eer. De reden: ,,Te veel negativiteit.’’