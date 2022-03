Het blessurenieuws en de verwachte opstelling van jouw favoriete eredivisieclub

Vitesse en Sparta trappen vanavond de 25ste speelronde in de eredivisie af, later dit weekend is het de beurt aan de topclubs. Bekijk hieronder de vermoedelijke opstellingen en het blessurenieuws van de duels.

Vitesse - Sparta (vanavond 20.00 uur)

Bijzonderheden Vitesse: Riechedly Bazoer is terug bij Vitesse. Maar de spelmaker start niet in de basis tegen Sparta. Coach Thomas Letsch houdt achterin vast aan Dominik Oroz. Bazoer ontbrak de afgelopen weken door fitheidsproblemen bij Vitesse. Oroz greep zijn kans met twee goals tegen NEC (4-1 zege). Na de derby vindt alleen een wijziging plaats op de linkervleugel. Maximilian Wittek keert terug na een schorsing. ,,Million Manhoef is ook niet helemaal fit”, vertelt Letsch, die ook de geschorste aanvaller Adrian Grbic moet missen.

Bijzonderheden Sparta: Sparta moet het vanavond stellen zonder Arno Verschueren. De middenvelder liep in het duel met PSV (1-2 nederlaag) tegen een rode kaart aan en is geschorst. Verder heeft trainer Henk Fraser geen personele zorgen. Bart Vriends is weer van de partij.

Volledig scherm Opstelling Sparta © DPG Media Volledig scherm Opstelling Vitesse. © AD

Willem II - SC Heerenveen (zaterdag 16.30 uur)

Bijzonderheden Willem II: Het is nog de vraag of Ringo Meerveld in actie kan komen tegen SC Heerenveen. De jonge middenvelder, die tegen FC Groningen nog speelde als vervanger van de geblesseerde Thijs Oosting, was afgelopen week een paar dagen ziek. Mocht hij niet kunnen spelen, lijkt Görkem Saglam zijn meest logische vervanger.

Bijzonderheden Heerenveen: Voor SC Heerenveen, dat in de competitie al zeven keer op rij verloor en bij die nederlagen slechts twee keer scoorde, breekt een cruciale reeks aan met wedstrijden tegen achtereenvolgens Willem II, RKC, Heracles en Sparta. Interim-trainer Ole Tobiasen kan beschikken over een nagenoeg fitte slectie. Alleen Pawel Bochniewicz en Syb van Ottele zijn er niet bij.

Volledig scherm Verwachte opstelling Heerenveen. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling Willem II. © AD

Go Ahead Eagles - FC Utrecht (zaterdag 18.45 uur)

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Trainer Kees van Wonderen heeft een fitte selectie tot zijn beschikking. Alleen Joris Kramer is geschorst na zijn rode kaart tegen PSV, terwijl doelman Andries Noppert elk moment vader kan worden. Luuk Brouwers viel woensdag uit met buikkrampen, maar keert terug in de selectie. GA Eagles had de wedstrijd tegen FC Utrecht graag een dag later gespeeld, maar de Deventer politie lag dwars en had geen bezetting op zondag.

Bijzonderheden FC Utrecht: Mimoun Mahi is nog een twijfelgeval bij de ploeg van trainer René Hake. De aanvaller trainde de voorbij dagen weer volledig mee bij de Utrechters, morgen wordt besloten of hij zou kunnen spelen. Mocht Mahi in actie kunnen komen, dan is dat hooguit een half uur. In Utrecht pakte Go Ahead een punt: 0-0.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht © DPG Media Volledig scherm Opstelling Go Ahead Eagles. © AD

Feyenoord - FC Groningen (zaterdag 21.00 uur)

Bijzonderheden Feyenoord: Arne Slot beschikt over een vrijwel fitte selectie. Tyrell Malacia, die tegen AZ geblesseerd uitviel, kon weer voluit meetrainen deze week. Fredrik Aursnes keert terug na een schorsing en dat betekent dat Jorrit Hendrix weer op de bank moet plaatsnemen. Alleen nieuwkomer Philippe Sandler is fysiek nog niet toe aan het spelen van wedstrijden.

Bijzonderheden FC Groningen: Door zijn vierde gele kaart zit trainer Danny Buijs een schorsing uit. Hij kreeg de prent vorige week tegen Willem II voor het wegslaan van de bal. Buijs ontbrak vorig seizoen eveneens in de Kuip, toen vanwege privé-omstandigheden. Assistent Adrie Poldervaart zal op de honneurs waarnemen als hoofdcoach. Of hij Michael de Leeuw kan opstellen, is twijfelachtig. Anders speelt Daleho Irandust.

Volledig scherm Verwachte opstelling FC Groningen. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling Feyenoord. © AD

PSV - Heracles Almelo (zondag 12.15 uur)

Bijzonderheden PSV: Na het bekerduel met Go Ahead Eagles lijkt er voor Roger Schmidt niet veel reden om te wisselen. Als Cody Gakpo terugkeert, zou dat ten koste kunnen gaan van Eran Zahavi en komt Mario Götze mogelijk iets dieper voorin te staan. Joey Veerman maakte afgelopen week zijn basisplaats waar en lijkt moeilijk nog te passeren.

Bijzonderheden Heracles: Doelman Janis Blaswich, verdediger Marco Rente en Nicolai Laursen zijn ziek. Orestis Kiomourtzoglou raakte donderdag op de training geblesseerd aan de enkel en Lukas Schoofs is nog niet hersteld van zijn heupkwetsuur.

Volledig scherm Verwachte opstelling Heracles. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling PSV. © AD

FC Twente - SC Cambuur (zondag 14.30 uur)

Bijzonderheden FC Twente: Kik Pierie maakt voor het eerst dit seizoen deel uit van de wedstrijdselectie. Hij lag er maanden uit met een gecompliceerde rugblessure. De jonge verdediger Mees Hilgers heeft nog altijd last van een liesblessure en ook Wout Brama kan nog niet worden opgesteld door trainer Ron Jans.

Bijzonderheden Cambuur: Cambuur moet het tegen FC Twente doen zonder smaakmaker Mees Hoedemakers. De middenvelder heeft corona. Spits Roberts Uldrikis is nog wel enige weken uitgeschakeld maar zijn vervanger Tom Boere doet het met drie doelpunten in de laatste twee weken goed.

Volledig scherm Verwachte opstelling Cambuur. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling FC Twente. © AD

Ajax - RKC Waalwijk (16.45 uur)

Bijzonderheden Ajax: Ajax tastte eerder deze week nog in het duister over de ernst van de knieklachten van Noussair Mazraoui. De verwachting is dat de rechtsback, net als de gedeeltelijk met weer met de groep trainende Brian Brobbey, tegen RKC nog ontbreekt in de wedstrijdselectie. Door aanhoudende keepersproblemen staat André Onana ook tegen RKC weer onder de lat.

Bijzonderheden RKC: Melle Meulensteen lijkt niet op tijd hersteld van zijn blessure, waardoor hij tegen FC Twente uitviel. Tot dat moment miste de aanvoerder van RKC dit eredivisieseizoen nog geen minuut. Ook Alexander Büttner ontbrak donderdag tijdens de groepstraining. Mogelijke vervanger is Luuk Wouters die eerder dit seizoen een zware middag beleefde in Waalwijk tegen Antony (0-5). Sebbe Augustijns, David Min en Joel Pereira zijn eveneens niet inzetbaar.

Volledig scherm Verwachte opstelling RKC Waalwijk. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling Ajax. © AD

NEC - AZ (zondag 16.45 uur)

Bijzonderheden NEC: NEC kan tegen AZ nog altijd niet beschikken over Jordy Bruijn (ziek) en Wilfried Bony (hamstringblessure). Ook Ivan Márquez is ziek, maar hij is nog een twijfelgeval voor het treffen met de Alkmaarse club. Mikkel Duelund verdrijft Magnus Mattsson naar de bank en als Márquez daadwerkelijk ontbreekt dan is er ook een basisplaats weggelegd voor Ali Akman. Trainer Rogier Meijer kiest in dat geval voor een 4-3-3- in plaats van 5-2-3-systeem.

Bijzonderheden AZ: Milos Kerkez is de vervanger van de geschorste aanvoerder Owen Wijndal. De Hongaar kwam in de winterstop over van AC Milan en kan zijn eredivisiedebuut maken. Het is de verwachting dat Fredrik Midtsjø weer hersteld is van de blessure die hem het bekerduel tegen Ajax kostte. In die wedstrijd brak Sam Beukema zijn neus. Hem wordt een gezichtsmasker aangemeten.

Volledig scherm Verwachte opstelling AZ. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling NEC. © AD

Fortuna Sittard - PEC Zwolle (zondag 20.00 uur)

Bijzonderheden Fortuna: Doelman Yannick van Osch houdt zijn basisplaats bij Fortuna Sittard, dat zondagavond concurrent PEC Zwolle treft in Zuid-Limburg. Dit betekent dat de van fysieke tegenslag herstelde Michael Verrips weer plaatsneemt op de reservebank. De ploeg van Sjors Ultee zet bij winst belangrijke stappen op weg naar handhaving in de eredivisie.

Bijzonderheden PEC Zwolle: Bij PEC keert Mees de Wit terug, na zijn schorsing van vorige week tegen Heracles Almelo. Daardoor begint Kenneth Paal weer op de bank. Dean Huiberts komt dit seizoen niet meer in actie. De middenvelder is deze week geopereerd aan zijn enkel.

Volledig scherm Verwachte opstelling PEC Zwolle. © AD Volledig scherm Verwachte opstelling Fortuna Sittard. © AD