Het blessurenieuws en de vermoedelijke opstelling van jouw favoriete club voor de laatste speelronde

Het is tijd voor alweer de allerlaatste speelronde van dit eredivisieseizoen. Zondag om 14.30 uur hebben we dus een bomvol programma in Nederland. Lees hier hoe jouw favoriete eredivisieclub ervoor staat in aanloop naar de 34ste speelronde.

AZ - PSV

Bijzonderheden AZ: Het ziet er niet naar uit dat Jens Odgaard de laatste wedstrijd van het seizoen kan meemaken. De Deen had vrijdag nog veel last van zijn hak. Voor Mexx Meerdink is het seizoen sowieso voorbij. Hij onderging een operatie aan zijn vinger.

Vermoedelijke opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, Kerkez; Reijnders, Mijnans, Clasie; Van Brederode, Pavlidis, Karlsson

Afwezig AZ: Martins Indi (knie), Odgaard (hak), Meerdink (vinger)

Bijzonderheden PSV: PSV moet na een wel heel turbulente week een of drie punten zien te pakken in Alkmaar, om zeker te zijn van de Champions League-voorrondes. Zo niet, dan is de ploeg aangewezen op FC Twente, dat in eigen huis Ajax ontvangt. Interim-trainer Fred Rutten gaf gisteren aan dat er naar verwachting niet al te veel zal veranderen in de PSV-basis.

Vermoedelijke opstelling PSV: Benitez; Mwene, Boscagli, Branthwaite, Van Aanholt; Sangaré, Simons, Veerman; El Ghazi, De Jong, Silva

Afwezig: Armando Obispo, Mauro Júnior

FC Twente - Ajax

Bijzonderheden FC Twente: Voor FC Twente staat er niets meer op het spel. „Maar we zijn helemaal niet uitgevoetbald”, aldus trainer Ron Jans. „Wij willen met een zo goed mogelijk gevoel de play-offs in. Wij spelen thuis en het stadion is stijf uitverkocht. We gaan ons niet sparen. Dit wordt een heerlijke wedstrijd. Je speelt tegen Ajax en we kunnen het seizoen afsluiten met de minste goals tegen in de eredivisie. Ik had het er nog over met Lars (Unnerstall,). Ik vroeg hem: besef je wel hoe bijzonder het is dat we al 17 keer de nul hebben gehouden? En dat het heel speciaal is dat dat een club buiten de top drie de minste tegentreffers heeft?”

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall: Brenet, Pleguezuelo, Propper, Smal; Zerrouki, Sadilek, Vlap; Cerny, Ugalde, Misidjan

Afwezig: Max Bruns (enkelblessure)

Volledig scherm Lars Unnerstall. © ANP

Bijzonderheden Ajax: Bij winst op FC Twente en verlies van PSV bij AZ, eindigt Ajax als tweede en met een ticket voor de voorronde van de Champions League. Wint AZ en verliest Ajax, dan besluiten de Amsterdammers voor het eerst in zeventien jaar een seizoen buiten de top drie.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Timber, Hato, Wijndal; Álvarez, Taylor; Kudus, Bergwijn, Tadic; Brobbey

Afwezig: Berghuis (vraagteken), Kaplan (knie), Fitz-Jim (enkel), Conceição (blessure)

Feyenoord - Vitesse

Bijzonderheden Feyenoord: De spelers van Feyenoord waren een paar dagen op Ibiza. Coach Arne Slot bekijkt zaterdag wie hij gaat opstellen in de laatste wedstrijd die hij volgens eigen zeggen nog heel graag wil winnen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Wieffer, Hancko, Hartman; Timber, Szymanski, Kökcü; Paixao, Giménez, Idrissi

Afwezig: Trauner (knie), Walemark (bovenbeen), Pedersen (voet)

Volledig scherm Feyenoord selectie. © Pro Shots / Mischa Keemink

Bijzonderheden Vitesse: Phillip Cocu wil het seizoen van Vitesse goed beëindigen. ,,We spelen tegen de kampioen, Feyenoord. In De Kuip, voor 40.000 toeschouwers. Als dat geen motivatie meer is, weet ik het niet”, reageert de coach. Bij Vitesse zwaaien de vaste krachten Sondre Tronstad en Matus Bero en de huurlingen Kjell Scherpen, Ryan Flamingo, Bartosz Bialek, Gabriel Vidovic en Kacper Kozlowski af.

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Scherpen; Arcus, Flamingo, Isimat-Mirin, Wittek; Meulensteen, Bero, Van Ginkel; Mahoef, Bialek, Kozlowski

Afwezig: Davy Pröpper (knie)

Heerenveen - Go Ahead Eagles

Bijzonderheden Heerenveen: Andries Noppert keert terug onder de lat. De keeper van Oranje op het WK kwam voor het laatst in januari in actie.

Vermoedelijke opstelling Heerenveen: Noppert; Van Ewijk, Van Ottele, Bruma, Köhlert; Tahiri, Haye, Olsson; Colassin, Van Hooijdonk, Sahraoui

Afwezig: Van Beek, Van Aken, Zaal Onzeker: Bochniewicz, Bruma

Volledig scherm Andries Noppert. © Pro Shots / Johan Manders

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Go Ahead Eagles kan zich voor het eerst in de clubhistorie plaatsen voor de play-offs. Wel nam het al twee keer deel aan een Europees toernooi: in 1965/1966 als verliezend bekerfinalist en in 2016/2017 via het Fair Play Klassement.

Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Amofa, Idzes, Kuipers; Rommens, Blomme, Adekanye, Willumsson; Lidberg, Edvardsen.

Afwezig: Gerrit Nauber (heup), Fredrik Oppegard (knie), Jahnoah Markelo (knie), Evert Linthorst (blessure), Finn Stokkers (blessure).

Cambuur - RKC Waalwijk

Bijzonderheden Cambuur: Veel spelers nemen zondag afscheid van Cambuur. Onder andere Doke Schmidt, Calvin Mac-Intosch, Robbin Ruiter, Jamie Jacobs en Mees Hoedemakers kunnen zondag hun laatste minuten maken in het shirt van de club.

Vermoedelijke opstelling Cambuur: Minnema; Van Wermeskerken, Tol, Smand, Bangura; Foor, Rienstra, Van Kaam; Balk, Uldrikis, Breij

Afwezig: Gullit, Maulun

Bijzonderheden RKC Waalwijk: RKC moet winnen van Cambuur en hopen op puntenverlies van Heerenveen om plek 8 veilig te kunnen stellen.

Vermoedelijke opstelling RKC Waalwijk: Vaessen; Lelieveld, Gaari, Adewoye, Lutonda; Oukili, Anita, Clement; Seuntjens, Kramer, Jozefzoon

Afwezig: -

FC Groningen - Sparta

Bijzonderheden FC Groningen: Derde doelman Jan de Boer staat onder de lat bij FC Groningen. Volgend seizoen keept hij voor VVV.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen: De Boer; Schreuders, Balker, Bech Sørensen, Musampa; Duarte, Valente, Hove; Määttä, Pepi, Antman.

Afwezig: Leeuwenburgh (geschorst), Abraham, Verrips, Willems.

Volledig scherm Sparta-aanvoerder Adil Auassar. Hij neemt deze weken afscheid van het voetbal. © Marco De Swart

Bijzonderheden Sparta: Mike Eerdhuijzen keert terug van een schorsing en neemt normaal gesproken zijn plek centraal achterin weer in, ten koste van Adil Auassar die na dit seizoen stopt en assistent-trainer bij RKC Waalwijk wordt.

Vermoedelijke opstelling Sparta: Olij; Sambo, Vriends, Eerdhuijzen, Pinto; Verschueren, Kitolano, Namli; Van Crooij, Lauritsen, Saito.

Afwezig: -

FC Utrecht - FC Emmen

Bijzonderheden FC Utrecht: Trainer Michael Silberbauer heeft een nagenoeg complete selectie tot zijn beschikking wanneer FC Utrecht het morgenmiddag opneemt tegen FC Emmen. Bas Dost ontbreekt nog wel. De aanvaller, nog altijd in de belangstelling van de club uit Drenthe, trainde gisteren wel weer deels mee.

Vermoedelijke opstelling FC Utrecht: Barkas; Klaiber, Van der Hoorn, Viergever, Van der Maarel; Bozdogan, Toornstra, Van de Streek; Boussaid; Douvikas, Booth

Afwezig: Dost, Hendriks, Maeda, Younes, Warmerdam

Bijzonderheden FC Emmen: FC Emmen begint woensdag aan de play-offs om lijfsbehoud. NAC Breda of MVV is dan de tegenstander.

Vermoedelijke opstelling FC Emmen: Van der Hart; Bouchouari, Te Wierik; Araujo, Dirksen; Vlak, El Messaoudi, Diemers; Romeny, Zivkovic, Darfalou

Afwezig: Kieftenbeld, Lieder, Hardeveld, Güclü, Mendes

Volledig scherm Julio Velázquez. © Pro Shots / Shane Winsser

Fortuna Sittard - NEC

Bijzonderheden Fortuna Sittard: Burak Yilmaz zal ook zondag, wanneer Fortuna Sittard NEC treft, niet in actie komen namens de Limburgse club. De spits bevestigde gisteren dat hij na dit seizoen een andere uitdaging uitgaat. De verwachting is dat hij assistent-trainer van het nationale team van Turkije wordt.

Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard: Pandur; Pinto, Guth, Siovas, Cox; Erdogan, Duarte, Noslin, Cordoba; Gladon, Embalo

Afwezig: Buitink, Yilmaz

Bijzonderheden NEC: Mattijs Branderhorst keept de laatste wedstrijd van het seizoen van NEC. Trainer Rogier Meijer gunt de reservedoelman op bezoek bij Fortuna Sittard een waardig afscheid van de Nijmeegse club. NEC mist de geschorste middenvelders Lasse Schöne en Dirk Proper.

Vermoedelijke opstelling NEC: Branderhorst; Van Rooij, Sandler, Kramer, El Karouani; Baldursson, Bruijn, Tannane; Tavsan, Marques, Mattsson

Afwezig: Schöne, Proper

FC Volendam - Excelsior

Bijzonderheden FC Volendam: Benaissa Benamar keert terug van een schorsing. FC Volendam hoopt op veel hoekschoppen tegen Excelsior. 5 van de laatste 7 doelpunten kwamen voort uit corners.

Vermoedelijke opstelling FC Volendam: Stankovic; Plat, Mirani, Mbuyamba, Murkin; Twigt, Benamar, Eiting, Antonucci; Van Mieghem, Oristanio

Afwezig: B. Ould-Chikh (disciplinair geschorst), Sánchez (interlandverplichtingen)

Bijzonderheden Excelsior: Excelsior vierde deze week de handhaving op Ibiza. De Rotterdammers kunnen nog veertiende worden in de eredivisie. Daarvoor moet worden gewonnen op bezoek bij FC Volendam.

Vermoedelijke opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Pierie, Tjoe-A-On; Koopmeiners, Baas, Goudmijn; Azarkan, Lamprou, Driouech

Afwezig: Jacky Donkor (knie), Adrian Fein (stofwisselingsziekte), Arthur Zagré (twijfelgeval)

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma, uitslagen en stand eredivisie

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de eredivisie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je al onze video's over het Nederlandse voetbal.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal