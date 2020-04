Het beste Ajax ooit: onze experts kiezen de beste elf

Video + PollIn deze voetballoze periode is het heerlijk om te discussiëren over triviale onderwerpen als: wie is nou de beste speler ooit? Of welke spelers moeten er in het beste Nederlandse elftal ooit? En dat is precies wat Maarten Wijffels en Mikos Gouka doen. Vandaag: het beste Ajax ooit. Stem op het sterkste elftal en bekijk de onderbouwing van onze experts.

Volledig scherm De beste Ajax-elf volgens Maarten Wijffels. © AD Volledig scherm De beste Ajax-elf volgens Mikos Gouka. © AD

De onderbouwing van Mikos Gouka

Keeper: Edwin van der Sar. We kozen Van der Sar als beste keeper die Oranje ooit heeft gehad. Dus onder de lat bij Ajax kan hij eigenlijk alleen worden bedreigd door een buitenlandse keeper. André Onana komt zo langzamerhand wel in de buurt, maar Van der Sar blijft de beste keeper van Ajax ooit.

Rechtsback: Danny Blind. Het is een beetje schipperen achterin. Danny Blind verdient daar een plek, maar omdat de Zeeuw ooit doorbrak als rechtsback schuiven we hem naar de zijkant. Blind maakte als back bij Sparta zoveel indruk dat Ajax hem haalde. Daar werd hij later de ideale centrale verdediger.

Centrale verdediger: Frank Rijkaard. Bij Ajax vooral middenvelder, maar de ijzersterke Amsterdammer kon natuurlijk overal spelen. Was ook een geweldige centrale verdediger. Rijkaard keerde later terug bij Ajax om vooral in 1995 weer te laten zien hoe goed hij was.

Volledig scherm 1986: Ajax-PSV. Duel tussen Ruud Gullit en Frank Rijkaard. © ANP

Centrale verdediger: Ruud Krol. King Krol. Gaf spelers die niet bij de les waren soms gewoon letterlijk een klap om hun oren. Krol begon als back, maar werd later de grote man als centrale verdediger met de prachtige lange bal. Een echte Amsterdammer die later ook nog terugkeerde als assistent trainer bij Ajax.



Linksback: Frank de Boer. Hetzelfde verhaal eigenlijk als Danny Blind. Kwam ooit als linksback in de hoofdmacht van Ajax en verhuisde later naar het centrum van de defensie. Net als bij Blind zetten we hem op de plek waar hij ooit doorbrak als speler bij Ajax.

Verdedigende middenvelder: Johan Neeskens. Een van de beste spelers die Nederland ooit heeft gekend. Doorgebroken bij Ajax als de keiharde middenvelder die ook nog eens geweldig kon voetballen en doelpunten kon maken. Johan II werd hij later in Barcelona, naast Johan I, Johan Cruijff.



Aanvallende middenvelder vanaf rechts: Dennis Bergkamp. Mag niet ontbreken in het allerbeste Ajax ooit. Begon als rechterspits, werd later de ideale schaduwspits in de rug van Stefan Petterson. Speelt in dit Ajax aanvallend op het middenveld, een beetje van rechts waar Cruijff dat van links doet.

Volledig scherm 1992: Dennis Bergkamp ontwijkt een tackle van Gennaro Ruotolo tijdens Genua-Ajax. © ANP

Aanvallende middenvelder vanaf links: Johan Cruijff. Geen Ajax aller tijden zonder Cruijff. Uitleg eigenlijk overbodig. De beste speler die Nederland ooit heeft gehad en dus ook de beste speler die Ajax ooit heeft gehad.

Rechterspits: Hakim Ziyech. Het is te makkelijk om alleen maar naar het verleden te kijken. Wie naar het heden kijkt, ziet vooral Hakim Ziyech. De man die Ajax vaak bij de hand neemt, die iets extra’s heeft. Tegenstanders noemen hem de beste speler van Ajax. En dat is hij volgens mij ook.

Spits: Marco van Basten. De spits die bij Ajax groot werd en later de wereld veroverde als aanvaller van AC Milan en Oranje. Van Basten was een grootheid. Keerde later terug als trainer bij de club waar het allemaal was begonnen en dat was een minder groot succes. Maar dat doet niets af aan zijn prestaties als speler.

Volledig scherm 1987: Marco van Basten met de Europa Cup II na de zege op Lokomotive Leipzig. © BSR Agency/Pics United

Linkerspits: Piet Keizer. Een legende in de clubgeschiedenis van Ajax. Een linkerspits zoals een linkerspits moet zijn: zeer creatief en vooral eigenzinnig. Na zijn loopbaan nog altijd zo eigenzinnig. Keizer wint het van al die linkerspitsen die na hem op zijn positie hebben gespeeld.

Twaalfde man: Jesper Olsen. Vraag Sören Lerby, ook iemand die zomaar in dit elftal had kunnen staan, wie de beste speler was waar hij ooit meer heeft gespeeld en hij noemt meteen Jesper Olsen. Zo handig, zo snel. Was eigenlijk nooit meer beter dan in zijn beginjaren bij Ajax.



Trainer: Louis van Gaal.

De onderbouwing van Maarten Wijffels

Keeper: Edwin van der Sar. In het beste Ajax is het op elke positie vooral kiezen wie je níet opstelt. Kill your darlings. Al is keeper de enige positie waarvoor dat minder geldt. Van der Sar is nummer 1. Vorige week weer teruggezien hoe hij in de CL-finale in 1995 Marco Simone van scoren hield. Op een beslissend moment puntenpakker voor zijn team.

Rechtsback: Hatem Trabelsi. Misschien voor menigeen verrassend. Rond 2002, 2003 volgde ik Ajax als vaste ‘watcher’ voor AD Sportwereld en je zag en hoorde de grote interne waardering voor hem. Mooi was dat Trabelsi halsoverkop voor Ajax debuteerde op schoenen van Peter Boeve, toen assistent-coach. In 2003 stond Trabelsi als Ajax-back op de lijst met genomineerden voor de Gouden Bal. Én een plek voor hem betekent ook een buitenlander in een bijna volledig ‘Nederlands’ team.

Volledig scherm Hatem Trabelsi.

Centrale verdediger: Frank Rijkaard. Net als in het beste Oranje krijgt Rijkaard zijn plek in de laatste linie. Unieke speler in de zin van dat hij allerlei kwaliteiten en eigenschappen combineerde. Fysiek en techniek. Hard kunnen ingrijpen en de voetballende oplossing. En een schitterend slot van zijn loopbaan met de CL-winst tegen zijn andere grote liefde, AC Milan.



Centrale verdediger: Frank de Boer. Tja, wat een keuze… Kun je in het hart van de defensie voorbij aan Velibor Vasovic, aan Danny Blind? Barry Hulshoff misschien? Arie Haan achterin? Gerede twijfel of Cristian Chivu niet deze opstelling moest halen, als tweede buitenlandse verrassing naast Trabelsi. Maar Frank de Boer en Ruud Krol zijn ook monumenten geworden bij Ajax en Oranje.



Linksback: Ruud Krol. Net als De Boer was Ruud Krol een tijdje zowel recordinternational als recordcaptain van het Nederlands elftal. Persoonlijke herinnering: Krol die in 2001 werd herkend op straat in Argentinië toen hij als assistent-trainer van Oranje onder 20 jaar weer een WK in dat land beleefde. Gekkenhuis.

Centrale middenvelder: Johan Neeskens. Wat als dit middenveld eens in het echt een wedstrijd kon spelen? Neeskens, Cruijff en Bergkamp die in de kracht van hun leven een tegenstander kapot spelen. En moet er stevig worden verdedigd, dan regelt Neeskens de zaakjes voor die andere twee.

Centrale middenvelder: Johan Cruijff. Uitleg overbodig. Maar waar zet je Cruijff neer? Gezien de aanwezigheid van Bergkamp en Van Basten wordt dat de regisseursrol op het middenveld.

Volledig scherm 1970: Johan Cruijff passeert tijdens Haarlem-Ajax aanvoerder Beer Wentink. © ANP

Nummer 10: Dennis Bergkamp. Hij debuteerde in 1986 eerst nog als schuchtere rechtsbuiten bij Ajax, maar toen hij al snel in de as kwam te staan, bloeide hij volledig open. De mooiste Bergkamp-goal namens Ajax? Misschien wel die ene uit tegen RKC, op dierendag in 1992. Een dribbel tussen een paar maaiende verdedigers door, afgerond met een prachtige stift vanaf 17 meter over de keeper.

Rechtsbuiten: Sjaak Swart. Nog zo’n monument. Mister Ajax. 603 officiële duels voor de club. Niemand speelde er ooit meer. En volgens Sjaak zelf zou hij nu óók nog best meekunnen.

Volledig scherm Sjaak Swart scoort hier koppend voor Ajax tegen Go Ahead Eagles. Links doelman Nico van Zoghel. © Cor Mulder

Spits: Marco van Basten. Concurrentie zat natuurlijk. Maar we moeten harde keuzes maken. Patrick Kluivert, Zlatan Ibrahimovic, Luis Suarez; ze halen het niet bij Van Basten. Oók niet als je ze vergelijkt tijdens hun Ajax-tijd. Verder spreekt het allemaal wel voor zich, deze keuze.



Linksbuiten: Piet Keizer. Bij dit eigenzinnige icoon schiet me als eerste te binnen wat zijn biograaf Jaap Visser onlangs vertelde. Het ging over hoe hij te werk had moeten gaan ,,Tja,’’ zei Jaap. ,,Ik kreeg letterlijk een volle plastic tas van Albert Heijn mee. Zo, zeiden ze, dit is Piets voetbalvisie. Maak er maar normaal Nederlands van. Prettige wedstrijd.’’

12de man: Jari Litmanen. Het was een beetje de vraag: wie zet je neer in de rug van Van Basten? Wordt dat Jari Litmanen of Bergkamp. De doorslag geeft dan toch ook dat Bergkamp zelf werd opgeleid, de specialiteit van het huis. Maar Litmanen kan hem prima in de rust vervangen. En dan komt Kluivert er ook meteen bij, als invaller-spits. Hij heeft voor Ajax meer betekend dan Zlatan Ibrahimovic, die pas na zijn tijd in Amsterdam ‘top’ werd.



Trainer: Rinus Michels