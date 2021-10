Het achterlijke gekakel van Cor Pot: als u dacht dat u op het gebied van ‘dom gelul’ alles had meegemaakt

Er was een tijd, nog niet zo lang geleden, dat je met droge ogen kon beweren dat een trainer niet zoveel verschil maakte. Volgens deze hardnekkige, wijdverspreide theorie was voetbal een doodsimpel spel. Wie de meeste goede voetballers had, won de wedstrijd en werd kampioen. De trainer hoefde de poppetjes alleen maar even op de juiste plek te zetten en klaar was Kees.



Het is onvoorstelbaar hoe lang deze lariekoek heeft standgehouden, zelfs deze eeuw nog. Het voetbal evolueerde razendsnel, trainers werden topmanagers met legio specialisten en informatie tot hun beschikking. Maar nog steeds overleefde de mythe dat het allemaal geen klap uitmaakte, zo’n trainertje, want die was natuurlijk gewoon afhankelijk van zijn spelersmateriaal. Ja toch, niet dan, lekker man.