Hersenschudding houdt Van der Hoorn aan de kant bij FC Utrecht

Van der Hoorn moest zich in de 53ste minuut laten vervangen na een botsing met Willem II-aanvaller Kwasi Wriedt. Hij ging zwaar aanslagen van het veld en werd meteen onderzocht in het ziekenhuis in Utrecht. Daar werd geconstateerd dat hij een hersenschudding had opgelopen.

Hoe lang de verdediger buitenspel staat is nog niet duidelijk. ,,De berichten en steunbetuigingen die ik sinds gistermiddag heb ontvangen, doen me goed”, reageert Van der Hoorn op de website van FC Utrecht. ,,Het gaat gelukkig al wat beter met me. Het is nu zaak op een verantwoorde manier toe te werken naar mijn rentree op het veld. Omdat een hersenschudding een complexe blessure is, is moeilijk in te schatten wanneer dat precies zal zijn.”