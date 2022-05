Herboren AZ laat helemaal niets heel van Vitesse en gaat opnieuw Europa in

met VideoAZ heeft zich verzekerd van een plaats in de tweede voorronde van de Conference League, op 21 en 28 juli. De ploeg van Pascal Jansen versloeg voor eigen publiek Vitesse, dat in Arnhem afgelopen donderdag nog met 2-1 te sterk was, met overtuigende cijfers: 6-1. Het leidde tot lachende gezichten in Alkmaar.

Het gaat wat ver om te zeggen dat het bereiken van Europees voetbal op uitzinnige wijze wordt gevierd, zondagmiddag, kort nadat Vitesse met 6-1 is verslagen door AZ. Toch is de stemming voor Alkmaarse begrippen tamelijk uitgelaten na een wedstrijd, waarin de ploeg van Pascal Jansen negentig minuten aan een stuk de dominante partij is geweest. Vreugdevol laten de 15.000 toeschouwers in het AFAS Stadion het aanstaande internationale avontuur op zich inwerken.

Het is een bijzonder jaar geweest voor AZ. Een jaar waarin de prestaties in de competitie enigszins tegenvielen, maar waarin de Alkmaarse club uiteindelijk krijgt wat het zich bij de start van het seizoen ten doel stelde: een startbewijs voor een Europees toernooi, voor de tweede voorronde in de Conference League om precies te zijn. En dat willen ze weten, de spelers van Jansen, die tegen een teleurstellend Vitesse een zee aan mooie aanvallen op de mat hebben gelegd.

Aanvoerder Bruno Martins Indi lacht zijn tanden bloot, wanneer het fanatiekste gedeelte van de Alkmaarse supportersschare hem nog eens vocaal wijst op zijn herintreding in Oranje. Tijanni Reijnders, een van de uitblinkers deze zondagmiddag, wiegt vrolijk zijn heupen voor de tribunes. En de Griekse spits Vangelis Pavlidis perst er zijn eigen uitvoering van de sirtaki uit, opgezweept door de harde AZ-kern, die voorafgaand aan het duel al de in augustus naar Atalanta Bergamo vertrokken Teun Koopmeiners had uitgezwaaid.

Pavlidis is al na drie minuten voetballen de maker geweest van de 1-0, na fraai voorbereidend werk van Jesper Karlsson en Jordy Clasie, die later zou uitvallen met een blessure. Het zou de inleiding zijn van een eerste helft waarin Reijnders -bij vrijwel elk gevaar betrokken voor rust- en Dani de Wit de score uiteindelijk uitbouwen tot 3-0 halverwege.

Na de pauze verandert niets aan het spelbeeld. Sterker: de 4-0 van Reijnders zou de aanjager vormen van alleen nog maar meer aanvalsdrang namens de Alkmaarders, die via Karlsson uitlopen tot zes treffers. Het verleidt de AZ-aanhang, die Riechedly Bazoer even daarvoor nog wel de 5-1 ziet maken, tot een plagerig ‘Wij gaan Europa in’ richting de meegereisde Vitesse-fans. Maar die blijken de kunst van de zelfspot feilloos te verstaan. ‘Zij gaan Europa in’, antwoorden de Arnhemmers, die ook wel andere zorgen aan hun hoofden hebben nu de Russische eigenaar Valeri Oyf het voor gezien houdt in Arnhem. Het is maar zeer de vraag of en wanneer zij zich weer mogen verheugen op een trip buiten de landsgrenzen.

Vertrekkende Doekhi: ‘We zijn overklast’

Danilho Doekhi had zich een ander afscheid bij Vitesse gewenst. ,,We zijn overklast”, zei Doekhi voor de camera van ESPN. ,,Bij rust staan we al met 3-0 achter. Zo moet je niet aan een wedstrijd beginnen. Ik heb vier heel mooie jaren bij Vitesse gehad. Ik bewaar mooie herinneringen aan deze club. Dit seizoen hebben we het vooral in Europa goed gedaan.” Vitesse overwinterde in de Conference League, maar werd daarna in de achtste finales uitgeschakeld door de latere winnaar AS Roma. De 23-jarige Doekhi staat voor een nieuw avontuur. Hij vervolgt zijn loopbaan bij de 1. FC Union Berlin, de nummer vijf van het afgelopen seizoen van de Bundesliga. ,,Maar ik had graag met een Europees ticket afscheid genomen”, zei de centrale verdediger. Martins Indi naar Oranje: ‘Ik heb dit wel even gevierd’ Bruno Martins Indi vierde het Europese ticket voor AZ samen met zijn ploeggoten en de fans van de club uit Alkmaar. ,,We zijn altijd blijven geloven in ons zelf”, zei de verdediger. ,,Maar gelukkig komt het er nu uit.” Bruno Martins Indi kan nog niet op vakantie. Hij is na vijf jaar weer opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal, die maandag bijeenkomt voor vier duels in de Nations League. ,,Ik ben hartstikke blij dat ik me weer bij Oranje mag laten zien”, zei de centrale verdediger bij ESPN. ,,Ik heb altijd geloof gehouden dat ik weer zou kunnen terugkeren bij Oranje. Ik voelde me na het telefoontje van de bondscoach een beetje zoals de eerste keer toen ik werd geselecteerd. Ik heb dit wel even gevierd.”

